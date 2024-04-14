Эрик Карлссон набрал «минус 4» в своем 1000-м матче в НХЛ. У него 814 очков – 10-й результат в истории на таком отрезке среди защитников

Эрик Карлссон набрал «минус 4» в своем 1000-м матче в НХЛ.

Защитник « » отметился результативной передачей в игре с « » (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

33-летний швед завершил игру с худшей в команде полезностью «минус 4». В текущем сезоне у 53 (10+43) очка в 80 играх при полезности «+3».

За карьеру в рамках регулярок – 814 (188+626) очков в 1000 игр при полезности «минус 100». Его бомбардирский результат – 10-й среди всех защитников в истории лиги на отметке 1000 матчей или меньше.

Выше идут (1249), (1059), Дени Потвен (1011), Эл Макиннис (966), Фил Хаусли (959), Бобби Орр (915, провел 657 игр), Брайан Лич (900), Брэд Парк (823) и Даг Уилсон (815).