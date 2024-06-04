Михаил Абрамов об игре в Канаде: «Уехал в Квебек, не зная ни английского, ни французского. 2-3 месяца пользовался переводчиком в телефоне, было непросто»

Теги Торпедо Сент-Луис НХЛ юниорская лига Квебека КХЛ Викториявилль Михаил Абрамов Егор Сердюк Хоккей

Михаил Абрамов рассказал о трудностях при переезде в Канаду.

Ранее 23-летний нападающий подписал контракт с «Торпедо» на год.

– После окончания хоккейной школы имел предложение из МХЛ и Канады. Долго размышлял, и в итоге отправился за океан. На импорт-драфте меня выбрал клуб «Викториявилль», где я провел 3 года.

Был задрафтован «Торонто», подписал вскоре контракт с клубом. Пару лет отыграл в его системе в АХЛ, а в результате большого обмена продолжил затем карьеру в системе «Сент-Луиса».

– Отъезд в Северную Америку в 17 лет… Как он тебе дался? Ведь многим неизвестность кажется волнительной и пугающей.

– Отец поддерживал любое мое решение, а мама, само собой, переживала. В итоге я сделал свой выбор.

Отправился в Квебек, не зная ни английского, ни французского. Было непросто, 2-3 месяца мы с партнером по команде Егором Сердюком постоянно пользовались переводчиком в телефоне.

Но спустя полтора-два года я уже знал язык, спокойно мог разговаривать. Стало намного проще, – сказал новичок «Торпедо» Михаил Абрамов.

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