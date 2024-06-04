Киселевич об «Авангарде» в плей-офф: «Обидно было уступить «Локомотиву», зная его систему. Много растеряли в первых играх – и по моей вине, наверное»

Теги Авангард Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Богдан Киселевич Хоккей

Богдан Киселевич высказался о вылете «Авангарда» из плей-офф в минувшем сезоне.

Команда завершила выступление в розыгрыше Кубка Гагарина во втором раунде, уступив «Локомотиву» (3-4).

– 60 матчей в регулярном чемпионате, плюс 12 в плей-офф – как оцените личные итог сезона?

– Наверное, после сезонов в ЦСКА так много не играл – 72 матча. Думаю, что многие  хоккеисты согласятся, что без большого количества пауз играть более комфортно – не выпадаешь из ритма, все время в тонусе. 

Личные итоги? Они всегда основаны на достижениях команды. Обидное поражение в седьмой игре серии с «Локомотивом» сказалось на оценке сезона. Играл во второй паре, забирал меньшинство, но очков надо было побольше набирать. И командных, и личных.

– Что получилось и что, наоборот, не полностью сложилось в прошедшем сезоне?

– Раз не добились результата, значит не все сложилось. Настраивались с «Авангардом» на самую высокую цель. Возможно, не получилось достаточно быстро переключиться в плей-офф на новую систему.

– Чего не хватило в матче номер семь с «Локомотивом»?

– Возможно, не хватило времени полностью раскрыть новую систему игры и реализовать все решения нового тренера. Плюс много растеряли в первых двух играх серии – в том числе, наверное, и по моей вине. 

– С «Магниткой» в финале «Авангард» сыграл бы вариативнее и конкурентнее, чем «Локомотив» с его унылыми 0-4?

– Если бы да кабы в профессиональном хоккее не работает. Кто знает, как все сложилось бы, если бы мы на финише чемпионата выиграли у «Магнитки» и заняли бы первое место в Восточной конференции?

Вообще было обидно уступить Ярославлю, зная систему игры соперника. Он делал то, что мы ожидали. Где-то перевернули серию, но не забили в седьмой встрече, а соперник дважды поймал нас на ошибках, – сказал экс-защитник омского клуба. 

3 комментария
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Самокритично, удачи в другом клубе.
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"Наверное"?! Серьезно??? Он еще сомневается?!))) Поражение в 1-й игре - его "заслуга"!!!
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И С ТИМКИНЫМ ОБОСРАЛСЯ В СЕДЬМОЙ ИГРЕ
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