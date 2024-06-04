Гретцки поздравил Макдэвида с выходом в финал Кубка Стэнли: «Я знаю, насколько это тяжело и через что тебе пришлось пройти. Желаю удачи»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Уэйн Гретцки поздравил Коннора Макдэвида с выходом «Эдмонтона» в финал.

«Ойлерс» победили «Даллас» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (4-2, 2:1 в шестом матче) и сыграют за трофей впервые с 2006 года. 

«Поздравляю! Я знаю, насколько это тяжело и через что тебе пришлось пройти. Желаю удачи в финале Кубка Стэнли», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ капитану «Эдмонтона». 

Гретцки выиграл 4 Кубка Стэнли в качестве капитана «нефтяников» (1984, 1985, 1987, 1988 годы). 

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5 комментариев
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Ответ andreystepantsev11
надо брать чашку сейчас. второго шанса может и не быть, зная какие проблемы ждут нефть с кепкой и контрактами. и вписав свою фамилию можно смело ставить цель в 2000 очков за карьеру и не париться о гайке.
Следующий сезон еще железно есть, а вот потом кончается контракт Драйза и Бушар становится ОСА. Но там и потолок 92 млн обещают и штрафы за Нила из платежки уйдут, так что проблем с потолком больше чем в этом или прошлом сезонах у них не ожидается.
+5
0
+5
Самое время закрыть гештальт
+5
-2
+3
Вовремя пожелание от Великого, оно должно ещё больше придать сил Маку и Ко. для решения вопроса в свою пользу!!💪
+2
-1
+1
надо брать чашку сейчас. второго шанса может и не быть, зная какие проблемы ждут нефть с кепкой и контрактами. и вписав свою фамилию можно смело ставить цель в 2000 очков за карьеру и не париться о гайке.
+6
-6
0
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