Гретцки поздравил Макдэвида с выходом в финал Кубка Стэнли: «Я знаю, насколько это тяжело и через что тебе пришлось пройти. Желаю удачи»

Уэйн Гретцки поздравил Коннора Макдэвида с выходом «Эдмонтона» в финал.

«Ойлерс» победили «Даллас» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (4-2, 2:1 в шестом матче) и сыграют за трофей впервые с 2006 года.

«Поздравляю! Я знаю, насколько это тяжело и через что тебе пришлось пройти. Желаю удачи в финале Кубка Стэнли», – сказал лучший бомбардир в истории капитану « ».

выиграл 4 Кубка Стэнли в качестве капитана «нефтяников» (1984, 1985, 1987, 1988 годы).