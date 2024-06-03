Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ, набиравший 30+ очков за один плей-офф 2 раза или более. В списке есть Кучеров

Теги рейтинги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Марк Мессье Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ, дважды набиравший 30+ очков за один плей-офф.

Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) балла в шестом матче финала Западной конференции с «Далласом» (2:1, 4-2). 

В активе 27-летнего канадца 31 (5+26) очко в 18 играх в текущем плей-офф при полезности «+7». Он лидирует в гонке бомбардиров. 

Текущий розыгрыш плей-офф – второй для Макдэвида с 30+ очками. В 2022 году он набрал 33 (10+23) балла в 16 играх. 

Ранее в истории НХЛ только 5 игроков набирали по 30+ очков в одном розыгрыше плей-офф 2 раза или более. Это Уэйн Гретцки (6 раз), Марк Мессье (3), Яри Курри (2), Марио Лемье (2) и Никита КучеровТампа», 2). 

5 комментариев
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довольно неплохо для некубкового лузера, чью команду свипуют в каждом плей-офф
+11
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Только Коннор оба раза это делал уже в финале конференции. Тот же Никита дважды за 30 очков заходил уже по ходу финальной серии.
+7
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+7
Ответ RocketRaccoon2015
довольно неплохо для некубкового лузера, чью команду свипуют в каждом плей-офф
Да нашакалил бегунок, случайно залетело. Всем известно, что его всякие МакЛауды и Фогилы прокачивают)
+4
0
+4
Игрок-феномен!!!💥💥💥💥💥💥💥💥💥
+2
0
+2
Станет третьим с 40+
+2
0
+2
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