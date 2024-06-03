Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ, набиравший 30+ очков за один плей-офф 2 раза или более. В списке есть Кучеров

Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ, дважды набиравший 30+ очков за один плей-офф.

Капитан « » набрал 2 (1+1) балла в шестом матче финала Западной конференции с « » (2:1, 4-2).

В активе 27-летнего канадца 31 (5+26) очко в 18 играх в текущем плей-офф при полезности «+7». Он лидирует в гонке бомбардиров.

Текущий розыгрыш плей-офф – второй для с 30+ очками. В 2022 году он набрал 33 (10+23) балла в 16 играх.

Ранее в истории НХЛ только 5 игроков набирали по 30+ очков в одном розыгрыше плей-офф 2 раза или более. Это Уэйн Гретцки (6 раз), Марк Мессье (3), Яри Курри (2), (2) и (« », 2).