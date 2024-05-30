«Торпедо» передумало назначать Левашева главным тренером «Чайки» после смены руководства. Аргумент – он не играл в хоккей

Павел Левашев не возглавит молодежную команду «Торпедо».

Как сообщает журналистка Дарья Тубольцева, клуб отказался от своего же предложения тренеру.

Ранее Вадим Аверкин сменил Максима Гафурова на посту генерального менеджера «Торпедо».

«Клуб отвратительно повел себя в ситуации с главным тренером МХЛ.

В начале мая Павлу Левашеву (один из лучших детских тренеров России) был предложен контракт главного тренера «Чайки». Он ушел из академии «Авангарда».

Однако через несколько недель новый генеральный менеджер (и речь не про Аверкина) решил все переиграть и контракт отменили.

Аргумент там был потрясающий: якобы Левашев не играл на профессиональном уровне в хоккей», – написала Тубольцева.