«Торпедо» передумало назначать Левашева главным тренером «Чайки» после смены руководства. Аргумент – он не играл в хоккей

Теги Авангард Торпедо Вадим Аверкин КХЛ МХЛ Чайка детский хоккей Хоккей

Павел Левашев не возглавит молодежную команду «Торпедо».

Как сообщает журналистка Дарья Тубольцева, клуб отказался от своего же предложения тренеру.

Ранее Вадим Аверкин сменил Максима Гафурова на посту генерального менеджера «Торпедо».

«Клуб отвратительно повел себя в ситуации с главным тренером МХЛ.

В начале мая Павлу Левашеву (один из лучших детских тренеров России) был предложен контракт главного тренера «Чайки». Он ушел из академии «Авангарда».

Однако через несколько недель новый генеральный менеджер (и речь не про Аверкина) решил все переиграть и контракт отменили.

Аргумент там был потрясающий: якобы Левашев не играл на профессиональном уровне в хоккей», – написала Тубольцева.

10 комментариев
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Торпедо начинает превращаться в клоаку ...
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Мостовой стал 😂
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Чеканить не умеет и походка не футбольная.
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Ответ Maxximus
Мостовой стал 😂
у Моста встал
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Да уж , топ менеджеры всея Руси😂
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Рекомендации Царя!!!
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Жесть какая то….
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На кого же интересно намекает, тут нужен профессор
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Пусть попробует стать главным тренером ска-1946. В той системе необязательно играть в хоккей, чтобы быть главным тренером
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Трус тоже не играл в хоккей.
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