Генменеджер «Торпедо» об уровне зарплат в «Адмирале»: «По сравнению с Нижним Новгородом там надо в 1,5-2 раза переплачивать российским игрокам»

Теги Торпедо Вадим Аверкин КХЛ Адмирал деньги Хоккей

Вадим Аверкин сравнил условия работы менеджера в «Торпедо» и «Адмирале».

Генеральный менеджер нижегородцев был спортивным директором клуба из Владивостока с 2021 по 2023 годы. 

– Насколько тяжело привозить игроков в «Адмирал»? Сильно приходится переплачивать, чтобы они подписывались выступать в условиях такой сложной логистики?

– Я даже не про Дальний Восток скажу, а конкретно про «Адмирал». Да, тяжело привозить игроков. Потому что клуб, помимо прочего, не обладает таким масштабным бюджетом — он чуть больше пола зарплат КХЛ. «Адмирал» не обладает такими большими финансовыми возможностями, как нынешний «Амур».

При этом думаю, что и в Хабаровск люди не так уж прямо охотно едут. Чего уж говорить про Владивосток с его бюджетом. Все-таки география есть география. Но, повторюсь, надо работать в тех условиях, которые есть. У нас получилось в прошлом году, у «Амура» в этом. Значит, есть возможности добиваться успеха. Но это для любого менеджера хорошая школа.

– Возможности в Нижнем Новгороде в этом смысле сильно отличаются от тех, что были у вас во Владивостоке?

– По финансам я не скажу, что в Нижнем Новгороде они больше. Разница в том, что один и тот же игрок поедет в «Торпедо» далеко не за те же деньги, что в «Адмирал». Во Владивостоке надо в полтора-два раза переплачивать российским игрокам, чтобы они туда поехали. По сравнению с теми суммами, за которые они поедут в Нижний Новгород, – сказал Аверкин. 

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