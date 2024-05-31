Кочетков о серии с «Рейнджерс»: «Не скажу, что «Каролина» была хуже. У них топ-6 выступили чуть лучше, плюс Шестеркин хорошо играл»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Игорь Шестеркин Петр Кочетков Хоккей

Петр Кочетков рассказал о причинах неудачи в серии с «Рейнджерс».

«Каролина» уступила в серии второго раунда Кубка Стэнли команде из Нью-Йорка со счетом 2-4.

– Что не получилось в серии с «Рейнджерс»?

– Мне с лавки-то судить легко. Сюрприз был, что они очень легко справлялись с нашим меньшинством. По сезону мы, кажется, в топ-3 входили по меньшинству.

Но так получалось, что в первых играх как только мы удалялись, чуть ли не за 15 секунд они забивали. Это нас немного дестабилизировало. В плей-офф какие-то пару голов, как уже совсем другой рисунок игры.

Не скажу, что мы играли хуже. Но у них первые два звена сыграли чуть лучше, чем наши топ-6. У них там полный комплект с мастерством, плюс Игорь [Шестеркин] хорошо играл.

«Рейнджерс» не зря выиграли регулярный чемпионат, – сказал вратарь «Каролины» Петр Кочетков.

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2 комментария
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Мы не хуже, они просто лучше сыграли
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игра в меньшинстве очень сильно подвела ураганов что многое решило ибо Флорида тьфу что бы не сглазить это решает
5 на 5 превосходили йоркцев серьезно
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