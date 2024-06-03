Впервые с 2019 года россияне есть только у одного финалиста Кубка Стэнли («Флорида» – 3, «Эдмонтон» – 0)
Впервые с 2019 года в финале Кубка Стэнли россияне есть только в одном клубе.
В решающей серии плей-офф НХЛ встретятся «Флорида» и «Эдмонтон».
За «Пантерс» выступают три российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко. В составе «Ойлерс» в этом сезоне не выступал ни один россиянин.
В прошлый раз в финал без российских игроков выходил «Бостон» в 2019 году. Клуб уступил в финале «Сент-Луису» (3-4) с форвардами Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым.
В 2020 году в финале «Тампа» (вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форварды Никита Кучеров и Александр Волков) обыграла «Даллас» (вратарь Антон Худобин, форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов).
В 2021-м «Тампа» (вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров) обыграла «Монреаль» (защитник Александр Романов).
В 2022-м «Колорадо» (форвард Валерий Ничушкин) обыграл «Тампу» (вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров).
В 2023-м «Вегас» (форвард Иван Барбашев) обыграл «Флориду» (вратарь Сергей Бобровский, форвард Григорий Денисенко).
Отметим, что в прошлый раз клуб без россиян в составе выигрывал Кубок Стэнли в 2015 году («Чикаго»). В следующих 8 сезонах имя хотя бы одного россиянина попадало на трофей.
P.S А у Баркова разве не двойное гражданство?
ну не углубляясь в моменте, славян пятёрочка