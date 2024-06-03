Впервые с 2019 года россияне есть только у одного финалиста Кубка Стэнли («Флорида» – 3, «Эдмонтон» – 0)

Впервые с 2019 года в финале Кубка Стэнли россияне есть только в одном клубе.

В решающей серии плей-офф встретятся «Флорида» и « ».

За «Пантерс» выступают три российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский, защитник и форвард . В составе «Ойлерс» в этом сезоне не выступал ни один россиянин.

В прошлый раз в финал без российских игроков выходил «Бостон» в 2019 году. Клуб уступил в финале «Сент-Луису» (3-4) с форвардами Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым.

В 2020 году в финале «Тампа» (вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форварды Никита Кучеров и Александр Волков) обыграла «Даллас» (вратарь Антон Худобин, форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов).

В 2021-м «Тампа» (вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров) обыграла «Монреаль» (защитник Александр Романов).

В 2022-м «Колорадо» (форвард Валерий Ничушкин) обыграл «Тампу» (вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров).

В 2023-м «Вегас» (форвард Иван Барбашев) обыграл «Флориду» (вратарь Сергей Бобровский, форвард Григорий Денисенко).

Отметим, что в прошлый раз клуб без россиян в составе выигрывал в 2015 году («Чикаго»). В следующих 8 сезонах имя хотя бы одного россиянина попадало на трофей.