Впервые с 2019 года россияне есть только у одного финалиста Кубка Стэнли («Флорида» – 3, «Эдмонтон» – 0)

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Хоккей

Впервые с 2019 года в финале Кубка Стэнли россияне есть только в одном клубе.

В решающей серии плей-офф НХЛ встретятся «Флорида» и «Эдмонтон». 

За «Пантерс» выступают три российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко. В составе «Ойлерс» в этом сезоне не выступал ни один россиянин. 

В прошлый раз в финал без российских игроков выходил «Бостон» в 2019 году. Клуб уступил в финале «Сент-Луису» (3-4) с форвардами Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым. 

В 2020 году в финале «Тампа» (вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форварды Никита Кучеров и Александр Волков) обыграла «Даллас» (вратарь Антон Худобин, форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов).

В 2021-м «Тампа» (вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров) обыграла «Монреаль» (защитник Александр Романов). 

В 2022-м «Колорадо» (форвард Валерий Ничушкин) обыграл «Тампу» (вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров).

В 2023-м «Вегас» (форвард Иван Барбашев) обыграл «Флориду» (вратарь Сергей Бобровский, форвард Григорий Денисенко). 

Отметим, что в прошлый раз клуб без россиян в составе выигрывал Кубок Стэнли в 2015 году («Чикаго»). В следующих 8 сезонах имя хотя бы одного россиянина попадало на трофей. 

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Россиян - трое, а русских - четверо
+14
-1
+13
Ответ Bartez1986
Россиян - трое, а русских - четверо
В сумме - семеро.
+13
0
+13
Клим Костин будет на трибуне за Ойлерс болеть
+10
0
+10
За россиян! Флорида, вперёд за Кубком! Удачи, успехов, победы!
+4
-2
+2
Ответ Anti S
Надо копнуть, откуда Ткачук по ходу восьмой)
Его отец этнический украинец.
+2
0
+2
Кожева за эдмонтон с детства?)))
+1
0
+1
Выбор за кого болеть для меня очевиден, за Флориду.
P.S А у Баркова разве не двойное гражданство?
+2
-1
+1
Ответ Сергей Косомов
Выбор за кого болеть для меня очевиден, за Флориду. P.S А у Баркова разве не двойное гражданство?
Только за флориду из принципа.
+1
0
+1
За Кошек, без вариантов!
+2
-2
0
Ответ Александр Митраков
Клим Костин будет на трибуне за Ойлерс болеть
С чего это ему за них топить-то?) Если Нефтяники берут чашку, это наоборот показывает, что сам Клим не особо и нужен был команде, и ГМ правильно поступил, не продлив Костина. С позиции Клима, мне кажется, это обиднее всего))
0
0
0
Ответ Александр Устинов
Его отец этнический украинец.
Тарасенко так то тоже, не папуас из Новой Гвинеи.
ну не углубляясь в моменте, славян пятёрочка
+1
-1
0
Ответ Сергей Косомов
Выбор за кого болеть для меня очевиден, за Флориду. P.S А у Баркова разве не двойное гражданство?
Нет, только финское.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий