Виталий Абрамов: «Ненавижу правило, когда клюшку чуть подбиваешь, она подлетает вверх, и тебя удаляют. Бывает, чуть-чуть приподнял, чтобы передача пришла – и удаление»

Виталий Абрамов рассказал, какое правило ненавидит в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Ненавижу правило, когда клюшку чуть подбиваешь, она подлетает вверх, и тебя удаляют. Вообще ненавижу это правило.

Я понимаю, когда ты бьешь специально, чтобы выбить клюшку, тогда да. Человек просто стоит, у меня несколько удалений таких было.

Для меня болезненный вопрос, ты вот чуть-чуть ее приподнял, чтобы тебе передача пришла, и вылетает клюшка», – сказал форвард ЦСКА Абрамов в программе «На связи» в эфире « ».