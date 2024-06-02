Фетисов о турне «России 25»: «Не вижу смысла в этих играх. Формат U25 вызывает вопросы. Почему не U23, U27, не просто национальная команда?»

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Вячеслав Фетисов не видит смысла в матчах сборной «России 25» в следующем году.

Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ. В мае 2024 года команда «Россия 25» и сборная Беларуси провели серию игр второй год подряд. ФХР также планирует провести подобные серии матчей в мае следующего года.

В сезоне-2024/25 плей-офф Кубка Гагарина стартует 26 марта, седьмой матч финала запланирован на 25 мая.

«Я вообще не вижу смысла в этих играх. Мы говорим про аншлаги на аренах или смысл в таких матчах? Может тогда запустить сборную в розыгрыш КХЛ, пускай на нее ходят.

Мы выросли на сборной, понимали, что был смысл в системе, которая заставляла нас понимать, что Олимпиада, чемпионат мира должны быть инструментом вовлечения детей в хоккейную жизнь.

Но формат U25 вызывает вопросы. Почему такой формат, почему не U23, U27, не просто национальная команда? В свое время были две сборные – олимпийская и национальная – с календарями. Если это не вредит календарю, определяющего главного победителя нашей страны – обладателя Кубка Гагарина, то почему нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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20 комментариев
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Даже немного странно слышать такие речи, когда все готовы облизывать арлекина и рассказывать о значимости этих бестолковых междусобойчиков.
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+13
Да не ужели...Чего-то не похоже на Славу....
+7
-1
+6
аполитично рассуждаете товарисч
+6
-1
+5
Против Ромки попёр это хорошо.
+5
0
+5
После ордена лодку раскачивает😏
+3
0
+3
Вячеслав Александрович, а как же рейтинги и Система о которой столько говорил Великий Йозе Марино!? Реально же суперсерия и по интересу и по уровню хоккея выше чем в НХЛ, Вам ли об этом не знать… мне кажется Вы не подумали хорошенько, не согласовали Ваше высказывание с величайшим тренером эпохи
+3
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Потому что в момент "создания" России-25 нельзя было мальчика Рому назначить тренером сборной России по квалификационным правилам Минспорта.
И сейчас этим правилам не соответствует.
+3
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Да и то, что в U25 играют тридцатилетние - тоже бредятина ротбургская.
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А куда деть ромины хотелки?
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Ответ Заборостроитель
После ордена лодку раскачивает😏
берегов не видит...
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не замахивайся на святое ответил ему Ротенберг
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Фетисов протрезвел что ли?
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по очень тонкому льду прошел Фетисов
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25 лет на троне наступит в мае следующего года, после - мем "Россия 25" устаревает. Конъюктурщик Фетисов держит нос по ветру...
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Неужели Слава прозрел)
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может "повестка" относительно этой сборной поменялась? а Слава просто держит нос по ветру? ибо, слишком смело...
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Ответ catcher69
аполитично рассуждаете товарисч
Жабогадюкинг
+2
-2
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Жабогадюкинг
🐸🐸🐸
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Ответ папа Джо
по очень тонкому льду прошел Фетисов
на то и хоккеист!
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