Фетисов о турне «России 25»: «Не вижу смысла в этих играх. Формат U25 вызывает вопросы. Почему не U23, U27, не просто национальная команда?»
Вячеслав Фетисов не видит смысла в матчах сборной «России 25» в следующем году.
Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ. В мае 2024 года команда «Россия 25» и сборная Беларуси провели серию игр второй год подряд. ФХР также планирует провести подобные серии матчей в мае следующего года.
В сезоне-2024/25 плей-офф Кубка Гагарина стартует 26 марта, седьмой матч финала запланирован на 25 мая.
«Я вообще не вижу смысла в этих играх. Мы говорим про аншлаги на аренах или смысл в таких матчах? Может тогда запустить сборную в розыгрыш КХЛ, пускай на нее ходят.
Мы выросли на сборной, понимали, что был смысл в системе, которая заставляла нас понимать, что Олимпиада, чемпионат мира должны быть инструментом вовлечения детей в хоккейную жизнь.
Но формат U25 вызывает вопросы. Почему такой формат, почему не U23, U27, не просто национальная команда? В свое время были две сборные – олимпийская и национальная – с календарями. Если это не вредит календарю, определяющего главного победителя нашей страны – обладателя Кубка Гагарина, то почему нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
И сейчас этим правилам не соответствует.