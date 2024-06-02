«Торонто» начал переговоры о продлении контракта с Бертуцци (Дэвид Паньотта)
«Торонто» начал переговоры о продлении контракта с Тайлером Бертуцци.
Об этом сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.
«Пока еще очень рано говорить о том, к чему это приведет, но «Лифс» начали переговоры о контракте с будущим неограниченно свободным агентом Тайлером Бертуцци», – написал Паньотта.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ нападающий провел 80 матчей и набрал 43 (21+22) очка. В 7 играх плей-офф у него 4 (1+3) балла.