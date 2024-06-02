«Торонто» начал переговоры о продлении контракта с Бертуцци (Дэвид Паньотта)

«Торонто» начал переговоры о продлении контракта с Тайлером Бертуцци.

Об этом сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

«Пока еще очень рано говорить о том, к чему это приведет, но «Лифс» начали переговоры о контракте с будущим неограниченно свободным агентом », – написал Паньотта.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ нападающий провел 80 матчей и набрал 43 (21+22) очка. В 7 играх плей-офф у него 4 (1+3) балла.