«Торонто» начал переговоры о продлении контракта с Бертуцци (Дэвид Паньотта)

Теги Торонто НХЛ Дэвид Паньотта Тайлер Бертуцци Хоккей

«Торонто» начал переговоры о продлении контракта с Тайлером Бертуцци.

Об этом сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

«Пока еще очень рано говорить о том, к чему это приведет, но «Лифс» начали переговоры о контракте с будущим неограниченно свободным агентом Тайлером Бертуцци», – написал Паньотта.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ нападающий провел 80 матчей и набрал 43 (21+22) очка. В 7 играх плей-офф у него 4 (1+3) балла.

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