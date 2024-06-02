Голы Тарасенко выводили в финал 2 разные команды НХЛ. Он 6-й игрок с таким достижением
Голы Владимира Тарасенко выводили в финал две разные команды НХЛ.
Форвард стал шестым игроком в истории НХЛ, кому покорилось подобное достижение.
Ранее Тарасенко забил победный гол в ворота «Рейнджерс» (2:1, 4-2) в 6-м матче серии и вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли. В 2019-м Тарасенко забил победный гол, который позволил «Сент-Луису» выйти в финал.
Ранее подобное достижение покорялось Арттури Лехконену, Роду Бринд′Амору, Мартину Желина, Бобби Смиту и Хеку Килри.
Наверное, на такое способен лишь сам Господь.