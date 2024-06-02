Павел Валентенко: «Думаю, «Флорида» возьмет Кубок Стэнли. Команда практически без слабых мест»

Павел Валентенко подвел итоги финала Восточной конференции НХЛ.

В нем «Флорида» была сильнее «Рейнджерс» (4-2).

«Во-первых, «Флорида», по сравнению с прошлогодним финалом, сохранила костяк команды, сделала точечное усиление, пришел тот же Тарасенко, работу над ошибками провели. Очень солидно смотрится, интересная серия. Равноценные были соперники.

Но «Флорида», конечно, мощнее, они это доказали. Три игры заканчивались в овертайме. Думаю, «Флорида» в эту году не упустит своего и возьмет Кубок Стэнли.

Если говорить про наших ребят, шикарный плей-офф провел Артемий Панарин. До этого, так скажем, были в его сторону стрелы критиков, что в плей-офф он не так ярко играет. Сейчас он всем критикам, думаю, заткнул рты, показал себя абсолютным лидером в играх на вылет.

В этой серии решили маленькие нюансы, удача где-то была на стороне «Флориды», Бобровский здорово сыграл. Куликов — молодец, очень опытный защитник, проводит хороший, надежный плей-офф, мне нравится. Шестеркин здесь безоговорочно. Я считаю, во многом благодаря Игорю «Рейнджерс» прошли так далеко.

Красивая была серия, поздравляю наших ребят из «Флориды», очень хочу, чтобы они выиграли долгожданный Кубок Стэнли. Тренер флоридцев мне очень импонирует, у него четко поставленная игра как в обороне, так и в атаке.

Команда, считаю, практически без слабых мест. Я думаю, они выиграют Кубок Стэнли. Но это НХЛ, где все всегда непредсказуемо. Финал будет огонь», – сказал тренер молодежной хоккейной команды «Атлант».

В финале Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с победителем пары «Эдмонтон» – «Даллас» (3-2).