Максим Рыбин: «Бобровский – зверь. Он просто тигр, который играет в воротах. Профессионал своего дела»

Теги Флорида Кубок Стэнли Максим Рыбин Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Максим Рыбин оценил игру Сергея Бобровского в нынешнем сезоне НХЛ.

Сегодня «Флорида» обыграла «Рейнджерс» (2:1, 4-2) в шестом матче серии плей-офф и вышла в финал Кубка Стэнли. Бобровский сделал 23 сэйва.

«Может, грубо прозвучит, но Бобровский просто зверь. Он просто тигр, который играет в воротах.

Я его знаю еще мальчишкой, когда совсем маленький был, много лет назад познакомились. Этот парень просто профессионал своего дела», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

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