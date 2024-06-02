У Бобровского 30 побед в плей-офф НХЛ за «Флориду». Он рекордсмен клуба среди вратарей
Сергей Бобровский одержал 30-ю победу в плей-офф НХЛ за «Флориду».
«Флорида» ранее в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» (2:1).
Для Бобровского это 41-я победа в плей-офф и 30-я – в составе «Пантерс».
35-летний россиянин – рекордсмен «Флориды» по победам в плей-офф среди вратарей в истории клуба.
В этом розыгрыше Кубка Стэнли Бобровский провел 17 матчей, одержав 12 побед, раз сыграв на ноль и отразив 90,8 процента бросков.