У Бобровского 30 побед в плей-офф НХЛ за «Флориду». Он рекордсмен клуба среди вратарей 

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский одержал 30-ю победу в плей-офф НХЛ за «Флориду».

«Флорида» ранее в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» (2:1).

Для Бобровского это 41-я победа в плей-офф и 30-я – в составе «Пантерс».

35-летний россиянин – рекордсмен «Флориды» по победам в плей-офф среди вратарей в истории клуба.

В этом розыгрыше Кубка Стэнли Бобровский провел 17 матчей, одержав 12 побед, раз сыграв на ноль и отразив 90,8 процента бросков.

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5 комментариев
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Желаю ему дойти до 34х побед в этом сезоне
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Бобровский в этом плей-офф удивительно хорош.
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24 победы за два последних года!!! И ещё финал
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отправил кореша заниматься детьми
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Сергей был близок ко второму сухарю, но его "лучший друг" Артемий решил иначе.....
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