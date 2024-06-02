Алексей Дементьев: «У Бобровского не так много времени остается для завоевания Кубка Стэнли, и это самый важный триггер в его работе. Он молодец»

Алексей Дементьев прокомментировал выход «Флориды» в финал Кубка Стэнли.

В полуфинальной серии «Флорида» со счетом 4-2 прошла «Рейнджерс».

«Прекрасная серия. Специалисты больше ставили на «Нью-Йорк Рейнджерс», на победителей регулярного чемпионата, но в финале оказалась «Флорида» с Бобровским и Тарасенко.

Сергей Бобровский крутился в этой серии как белка в колесе и показывал шикарную игру. Пропущенная шайба от Артемия Панарина несколько огорчила его, потому что он реально сильно старался, но бросок был такой мощный и уникальный по точности.

Бобровский играл в этой серии очень сильно. У него не так много времени остается для завоевания Кубка Стэнли, и это самый важный триггер в его работе и отношении к тому, что он вообще делает в своей жизни. Он молодец», – сказал хоккейный эксперт и агент.