Кожевников о рейтинге ИИХФ: «Кому приятно, что сборная СССР и России драла всех? Что Тардифу сказали, то и исполнят. Эти решения – политика и зависть»
Александр Кожевников высказался о Люке Тардифе и рейтинге ИИХФ.
Президент ИИХФ Люк Тардиф ранее заявил после повышения России в рейтинге ИИХФ: «Комитет предложит новые правила составления. Сейчас рейтинг не имеет смысла».
«Пусть они делают то, что хотят. Я не хочу за них думать. Они что хотят, то и сделают, ведь это политика.
Что Тардифу сказали, то и исполнят. Там же еще шведы, финны, чехи, а Тардиф для них как говорящая голова.
А кому приятно, что сборная Советского союза и России драла всех?
Эти решения – политика и зависть в чистом виде. Тардиф – это даже не говорящая голова, а башка», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Последние годы так то не особо и получалось
Сборная СССР драла любителей и студентов (иногда вдувала и им, привет 1980), а когда доходило до канадских профи, то чаще огребала за редким исключением, например кубок Канады 1981
нелепые новости о нелепых высказываниях о нелепом рейтинге никого кроме этих нелепых высказывателей и не интересующие