Кожевников о рейтинге ИИХФ: «Кому приятно, что сборная СССР и России драла всех? Что Тардифу сказали, то и исполнят. Эти решения – политика и зависть»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой сборная СССР КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Люк Тардиф Хоккей

Александр Кожевников высказался о Люке Тардифе и рейтинге ИИХФ.

Президент ИИХФ Люк Тардиф ранее заявил после повышения России в рейтинге ИИХФ: «Комитет предложит новые правила составления. Сейчас рейтинг не имеет смысла».

«Пусть они делают то, что хотят. Я не хочу за них думать. Они что хотят, то и сделают, ведь это политика.

Что Тардифу сказали, то и исполнят. Там же еще шведы, финны, чехи, а Тардиф для них как говорящая голова.

А кому приятно, что сборная Советского союза и России драла всех?

Эти решения – политика и зависть в чистом виде. Тардиф – это даже не говорящая голова, а башка», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

5 комментариев
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Ну уж прям драла))))
Последние годы так то не особо и получалось
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А кому приятно, что сборная Советского союза и России драла всех?

Сборная СССР драла любителей и студентов (иногда вдувала и им, привет 1980), а когда доходило до канадских профи, то чаще огребала за редким исключением, например кубок Канады 1981
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Заткните его, наконец.
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горшочек, не вари уже больше...
нелепые новости о нелепых высказываниях о нелепом рейтинге никого кроме этих нелепых высказывателей и не интересующие
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Россия сейчас себя сама дерет поставив клоуна на место тренера.
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