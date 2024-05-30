Кожевников о рейтинге ИИХФ: «Кому приятно, что сборная СССР и России драла всех? Что Тардифу сказали, то и исполнят. Эти решения – политика и зависть»

Александр Кожевников высказался о Люке Тардифе и рейтинге ИИХФ.

Президент ИИХФ Люк Тардиф ранее заявил после повышения России в рейтинге ИИХФ: «Комитет предложит новые правила составления. Сейчас рейтинг не имеет смысла».

«Пусть они делают то, что хотят. Я не хочу за них думать. Они что хотят, то и сделают, ведь это политика.

Что Тардифу сказали, то и исполнят. Там же еще шведы, финны, чехи, а Тардиф для них как говорящая голова.

А кому приятно, что сборная Советского союза и России драла всех?

Эти решения – политика и зависть в чистом виде. Тардиф – это даже не говорящая голова, а башка», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.