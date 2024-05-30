Кожевников о Канаде на ЧМ-2024: «Неинтересно им без России. Неинтересно! Нет стимула биться. Даже хороших игроков мало привезли»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников оценил результат Канады на чемпионате мира по хоккею.

Канадская команда осталась без медалей ЧМ-2024, проиграв сборной Швеции (2:4) в матче за третье место.

– Вас удивило, что Канада не выиграла чемпионат мира?

– Да меня вообще ничего не удивляет уже. Неинтересно им без России. Неинтересно!

У них не было никакого стимула, так как нас не было.

Они приезжали, чтобы отдохнуть, вот и отдохнули. С папуасами играть, что ли? По Европе попутешествуют… В том году то же самое было.

Нет России – нет стимула биться. Даже игроков хороших мало привезли, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Канада осталась без медалей ЧМ-2024. Что ей помешало?

11 комментариев
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Канадцы давно считают чемпионаты мира в Европе второсортным турниром. Для НХЛ это вообще финансово-нецелесообразное мероприятие.
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Таварес бедард не то что во время чм-22 где был только манджапане
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Они и нехорошими отвозили Россию все последние ЧМ. Да и похрен им на нас по большому счёту
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Не бомбит у меня! НЕ БОМБИТ!
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диагноз называется мания величия
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Точно прибухивает одно и тоже каждый день задвигает.
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Да насрать им
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Дайте наконец, этому говоруну команду которую не жалко. Тот же Витязь или Куньлунь например. Надолго заткнется после провала.
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Да они проиграли то лишь раз и по буллитам , бронзовый матч нет смысла рассматривать . Канаде он никогда не нужен был
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Ответ lus
Канадцы давно считают чемпионаты мира в Европе второсортным турниром. Для НХЛ это вообще финансово-нецелесообразное мероприятие.
Справедливости ради по TSN обозревали его неплохо, но по отношению игроков - согласен
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