Кожевников о Канаде на ЧМ-2024: «Неинтересно им без России. Неинтересно! Нет стимула биться. Даже хороших игроков мало привезли»

Александр Кожевников оценил результат Канады на чемпионате мира по хоккею.

Канадская команда осталась без медалей ЧМ-2024, проиграв сборной Швеции (2:4) в матче за третье место.

– Вас удивило, что Канада не выиграла чемпионат мира?

– Да меня вообще ничего не удивляет уже. Неинтересно им без России. Неинтересно!

У них не было никакого стимула, так как нас не было.

Они приезжали, чтобы отдохнуть, вот и отдохнули. С папуасами играть, что ли? По Европе попутешествуют… В том году то же самое было.

Нет России – нет стимула биться. Даже игроков хороших мало привезли, – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Канада осталась без медалей ЧМ-2024. Что ей помешало?