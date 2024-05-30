Кожевников о Канаде на ЧМ-2024: «Неинтересно им без России. Неинтересно! Нет стимула биться. Даже хороших игроков мало привезли»
Александр Кожевников оценил результат Канады на чемпионате мира по хоккею.
Канадская команда осталась без медалей ЧМ-2024, проиграв сборной Швеции (2:4) в матче за третье место.
– Вас удивило, что Канада не выиграла чемпионат мира?
– Да меня вообще ничего не удивляет уже. Неинтересно им без России. Неинтересно!
У них не было никакого стимула, так как нас не было.
Они приезжали, чтобы отдохнуть, вот и отдохнули. С папуасами играть, что ли? По Европе попутешествуют… В том году то же самое было.
Нет России – нет стимула биться. Даже игроков хороших мало привезли, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.