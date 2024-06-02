Беннетт о 2:1 с «Рейнджерс»: «Они очень сильны в атаке. «Флорида» хорошо поработала, чтобы ограничить и выключить их. Это было чертовски трудно»

Сэм Беннетт отметил игру «Флориды» в обороне в 6-м матче серии с «Рейнджерс».

«Пантерс» вышли в финал Кубка Стэнли, выбив « » (4-2, 2:1 в шестом матче) в финале Восточной конференции.

«Открыть счет было важно. «Рейнджерс» – хорошая команда, они очень сильны в атаке. Они стремились забивать голы, но мы хорошо поработали, чтобы ограничить и выключить их. Это было чертовски трудно.

Заключительные игры в сериях всегда самые сложные. Мы показали, насколько велико наше стремление к победе», – сказал , ставший автором первой шайбы в игре.