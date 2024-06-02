Куликов в 17 матчах в этом плей-офф: 41 силовой (9-е место во «Флориде»), 21 блок (6-е) и «минус 1» при 13:56 в среднем на льду

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Дмитрий Куликов Хоккей

Дмитрий Куликов принял участие в 6-м матче серии с «Рейнджерс».

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, обыграв «Рейнджерс» в финале Востока (4-2, 2:1 в шестом матче). 

33-летний защитник «Пантерс» провел 17 матчей в этом плей-офф, в которых не набрал очков при полезности «минус 1».

В среднем россиянин проводит на льду 13:56 (минимальный показатель среди защитников «Флориды»). В его активе 41 силовой прием (9-е место среди всех игроков команды) и 21 блок (6-е). 

Сегодня Куликов (14:23, 0:28 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок мимо створа, сделал 2 блока, применил 3 силовых приема и допустил 1 потерю. 

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