Победитель регулярки НХЛ в 11-й раз подряд не выиграл Кубок Стэнли. Ни одному из них не удалось дойти до финала за это время

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Президентс трофи Хоккей

Победитель регулярки НХЛ в 11-й раз подряд не выиграл Кубок Стэнли.

«Рейнджерс», завершившие регулярный чемпионат на первом месте, вылетели в финале Восточной конференции, уступив «Флориде» (2-4, 1:2 в шестом матче). 

Последним клубом, выигравшим Президентский трофей и Кубок Стэнли в один сезон, был «Чикаго» в 2013 году. При этом сезон-2012/13 был сокращен из-за локаута. В полном сезоне последний дубль удался «Детройту» в 2008 году. 

Примечательно, что с 2014 по 2024 годы чемпионы регулярки только 2 раза доходили до финала конференции. Оба раза это были «Рейнджерс» (в 2015 году клуб уступил «Тампе» в финале Востока, 3-4). 

В остальных 9 случаях обладатели Президентского трофея вылетали в первом («Тампа»-2019, «Бостон»-2023) или втором раунде («Бостон»-2014 и -2020, «Вашингтон»-2016 и 2017, «Нэшвилл»-2018, «Колорадо»-2021, «Флорида»-2022).

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3 комментария
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Президентский кубок это как чёрная метка....
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Сейчас к нему (презедентскому кубку) тоже прикасаться перестанут😂
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Логично, невозможно все 8 месяцев (регулярка + плей-офф) играть на пределе, побеждают команды которые лучше распределяются по всей дистанции
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