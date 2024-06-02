Победитель регулярки НХЛ в 11-й раз подряд не выиграл Кубок Стэнли. Ни одному из них не удалось дойти до финала за это время

Победитель регулярки НХЛ в 11-й раз подряд не выиграл Кубок Стэнли.

«Рейнджерс», завершившие регулярный чемпионат на первом месте, вылетели в финале Восточной конференции, уступив «Флориде» (2-4, 1:2 в шестом матче).

Последним клубом, выигравшим Президентский трофей и в один сезон, был «Чикаго» в 2013 году. При этом сезон-2012/13 был сокращен из-за локаута. В полном сезоне последний дубль удался «Детройту» в 2008 году.

Примечательно, что с 2014 по 2024 годы чемпионы регулярки только 2 раза доходили до финала конференции. Оба раза это были « » (в 2015 году клуб уступил «Тампе» в финале Востока, 3-4).

В остальных 9 случаях обладатели Президентского трофея вылетали в первом («Тампа»-2019, «Бостон»-2023) или втором раунде («Бостон»-2014 и -2020, «Вашингтон»-2016 и 2017, «Нэшвилл»-2018, «Колорадо»-2021, «Флорида»-2022).