Эдмонтон – Даллас где смотреть шестой матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 3 июня
В понедельник, 3 июня, сыграют Эдмонтон и Даллас в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Rogers Place».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Эдмонтон – Даллас
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
Последние матчи Эдмонтон
- Даллас – Эдмонтон : 1 – 3
- Эдмонтон – Даллас : 5 – 2
- Эдмонтон – Даллас : 3 – 5
- Даллас – Эдмонтон : 3 – 1
- Даллас – Эдмонтон : 2 – 3
Последние матчи Даллас
- Даллас – Эдмонтон : 1 – 3
- Эдмонтон – Даллас : 5 – 2
- Эдмонтон – Даллас : 3 – 5
- Даллас – Эдмонтон : 3 – 1
- Даллас – Эдмонтон : 2 – 3
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