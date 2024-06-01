Нюджент-Хопкинс про одну победу до финала Кубка Стэнли: «Поэтому мы играем и работаем – чтобы оказаться в таких ситуациях. У «Эдмонтона» есть возможность»

Райан Нюджент-Хопкинс высказался о шансе «Эдмонтона» попасть в финал НХЛ.

«Ойлерс» обыграли «Даллас» (3:2) в пятой игре серии финала Западной конференции.

«Эдмонтон» ведет 3-2 в серии и проведет шестой матч на домашней площадке.

«Вот поэтому мы играем. Вот поэтому мы усердно работаем в нашем деле, чтобы оказаться в таких ситуациях. Чтобы быть частью такой команды.

Это все, что мы можешь попросить. У нас есть возможность», – сказал форвард «Ойлерс» Райан Нюджент-Хопкинс.

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