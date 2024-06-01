Драйзайтль о Нюджент-Хопкинсе: «Вы когда-нибудь видели, что он ошибается? Я – нет. Райан – самый любимый хоккеист в мире для тренеров»

Леон Драйзайтль назвал Райана Нюджент-Хопкинса любимым игроков тренеров.

Об этом нападающий « » заявил еще перед пятым матчем серии финала Западной конференции с « » (3:1, 3-2).

В этой игре сделал дубль.

«Он очень ценен во всех аспектах игры. Райан задействован в каждом элементе игры.

Ребята, вы когда-нибудь видели, чтобы он совершал ошибку? Я правда нет. Он умный, хороший хоккеист. Наверное, самый любимый хоккеист в мире для тренеров», – сказал .

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