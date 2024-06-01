Вячеслав Быков: «Ковальчук готов стать руководителем. Знания и опыт дают право в принятии решений уже как чиновника спортивного общества»

Теги Спартак Вячеслав Быков Илья Ковальчук КХЛ ТАСС Хоккей

Вячеслав Быков считает, что Илья Ковальчук способен стать спортивным чиновником.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Спартак».

В 2022 году Ковальчук являлся генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«Я вполне допускаю, что Илья способен и готов стать как хоккейным, так и спортивным руководителем.

Знания, образование и опыт, приобретенные в течение своей жизни и спортивной карьеры, дают ему право и возможность как в передаче своего чемпионского опыта молодежи, так и в принятии судьбоносных решений уже как чиновника в жизни нашего спортивного общества.

Это хорошо образованный, вдумчивый, интеллигентный, умный человек, очень хорошо понимающий душу и амбиции спортсмена.

Он умеет и знает, за счет каких качеств нужно и можно объединять людей в достижении поставленной цели.

Слово «команда» для Ильи имеет большое и первостепенное значение, так как благодаря совместным действиям и работе можно добиваться результата.

Он способен создавать команду единомышленников, готовых поддерживать работу друг друга, и создавать дружескую атмосферу с профессиональным подходом в работе», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

2 комментария
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Да в этом плане может что-то попробовать.
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А когда Ковальчук успел получить образование? Какое заведение он закончил?
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