Задоров о будущем: «Хочу найти команду, где у меня будет шанс выиграть Кубок Стэнли. «Ванкувер» есть в этом списке»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров высказался о том, где хочет продолжать карьеру.

Летом 29-летний защитник «Ванкувера» может стать неограниченно свободным агентом.

Сообщалось, что россиянин отклонил предложение «Кэнакс» о контракте на 4-5 лет с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.

В межсезонье игрок живет в Майами вместе с женой Александрой и дочерями Софи и Стефани. Он отметил, что его семье понравилось в Ванкувере.

«Я учитываю интересы семьи, конечно же. Но главный интерес – выиграть Кубок Стэнли. Я пять раз сыграл в плей-офф и ни разу не заходил дальше второго раунда. 

Я хочу найти команду, где у меня будет шанс выиграть Кубок Стэнли. Это главный момент. И я считаю, что «Ванкувер» есть в этом списке», – приводит слова Задорова Sportsnet. 

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