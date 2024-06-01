Два клуба OHL сыграют в финале Мемориального кубка впервые с 2017 года. «Сагино» разгромил «Муз Джо» из WHL в полуфинале – 7:1

Два клуба OHL сыграют в финале Мемориального кубка впервые с 2017 года.

В Сагино продолжается розыгрыш Мемориального кубка.

Впервые с 2017 года в финале сыграют два клуба из юниорской лиги Онтарио – «Лондон» (чемпион лиги и победитель предварительного раунда) и «Сагино» (хозяин турнира).

В матче за выход в финал «Спирит» разгромил чемпиона Западной хоккейной лиги «Муз Джо» (7:1).

Таким образом, клуб OHL выиграет трофей впервые с 2017 года.

В розыгрышах 2018, 2019, 2022 и 2023 года побеждали клубы юниорской лиги Квебека (в этом году «Друммонвиль» занял последнее место в предварительном раунде, проиграв все матчи), турниры 2020 и 2021 года не состоялись из-за пандемии коронавируса.