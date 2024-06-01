Два клуба OHL сыграют в финале Мемориального кубка впервые с 2017 года. «Сагино» разгромил «Муз Джо» из WHL в полуфинале – 7:1

Теги юниорская лига Квебека юниорская лига Онтарио Западная хоккейная лига Лондон Найтс Мемориальный кубок Друммонвиль Сагино Канадская хоккейная лига Муз Джо Хоккей

Два клуба OHL сыграют в финале Мемориального кубка впервые с 2017 года.

В Сагино продолжается розыгрыш Мемориального кубка. 

Впервые с 2017 года в финале сыграют два клуба из юниорской лиги Онтарио – «Лондон» (чемпион лиги и победитель предварительного раунда) и «Сагино» (хозяин турнира). 

В матче за выход в финал «Спирит» разгромил чемпиона Западной хоккейной лиги «Муз Джо» (7:1). 

Таким образом, клуб OHL выиграет трофей впервые с 2017 года.

В розыгрышах 2018, 2019, 2022 и 2023 года побеждали клубы юниорской лиги Квебека (в этом году «Друммонвиль» занял последнее место в предварительном раунде, проиграв все матчи), турниры 2020 и 2021 года не состоялись из-за пандемии коронавируса. 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий