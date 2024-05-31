Мессье о критике Нерса: «Если не можешь справиться с давлением, занимаешься не тем делом. В меня верили игроки – видели старание. Дарнеллу негде спрятаться»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Марк Мессье Дарнелл Нерс Хоккей

Марк Мессье прокомментировал критику в адрес игры Дарнелла Нерса.

Защитник «Эдмонтона» набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 12» в 16 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

«Нужно уметь справляться с давлением в это время сезона. Не получится играть великолепно на протяжении двух месяцев подряд. Ошибки будут.

Ты услышишь о последствиях неспособности играть на том уровне, которого от вас ожидают люди. Если ты не можешь с этим справиться, ты занимаешься не тем делом.

Нужно иметь непоколебимую веру в себя. Трудно быть победителем, обладателем Кубка Стэнли. Для меня самое главное – это доверие игроков. Причина, по которой они верили в меня, заключалась в том, что они видели старание, приложенное в течение сезона. Они видели трудолюбие на льду и за его пределами. Мы все смотрим друг на друга. Если у кого-то трудности, постараться помочь.

Дарнеллу Нерсу негде спрятаться. Все, что можно сделать, это выйти на лед и показать все, на что способен.

Нужно быть достаточно сознательными, чтобы понимать причины не очень хорошей игры, и быть готовым изменить свою игру в это время сезона, и что можно сделать лучше», – сказал бывший хоккеист «Эдмонтона» Марк Мессье в подкасте Real Kyper & Bourne on Sportsnet 590 the Fan.

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1 комментарий
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Надеюсь, в межсезонье, у Нефти хватит духу избавиться от ужасного контракта Нерса.
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