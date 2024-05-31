Мессье о критике Нерса: «Если не можешь справиться с давлением, занимаешься не тем делом. В меня верили игроки – видели старание. Дарнеллу негде спрятаться»

Марк Мессье прокомментировал критику в адрес игры Дарнелла Нерса.

Защитник « » набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 12» в 16 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

«Нужно уметь справляться с давлением в это время сезона. Не получится играть великолепно на протяжении двух месяцев подряд. Ошибки будут.

Ты услышишь о последствиях неспособности играть на том уровне, которого от вас ожидают люди. Если ты не можешь с этим справиться, ты занимаешься не тем делом.

Нужно иметь непоколебимую веру в себя. Трудно быть победителем, обладателем Кубка Стэнли. Для меня самое главное – это доверие игроков. Причина, по которой они верили в меня, заключалась в том, что они видели старание, приложенное в течение сезона. Они видели трудолюбие на льду и за его пределами. Мы все смотрим друг на друга. Если у кого-то трудности, постараться помочь.

негде спрятаться. Все, что можно сделать, это выйти на лед и показать все, на что способен.

Нужно быть достаточно сознательными, чтобы понимать причины не очень хорошей игры, и быть готовым изменить свою игру в это время сезона, и что можно сделать лучше», – сказал бывший хоккеист «Эдмонтона» в подкасте Real Kyper & Bourne on Sportsnet 590 the Fan.