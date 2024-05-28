У Нерса худшая полезность в плей-офф НХЛ – «минус 12». Контракт защитника с «Эдмонтоном» на 9,25 млн в год рассчитан до 2030 года

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Дарнелл Нерс Уоррен Фогеле Винсент Деарне Хоккей

Дарнелл Нерс имеет худший показатель полезности в плей-офф НХЛ.

«Эдмонтон» проиграл «Далласу» (3:5, 1-2) в третьем матче серии финала Западной конференции.

Защитник «Ойлерс» Дарнелл Нерс не отметился результативными действиями в этой игре при показателе полезности «минус 2» и двух минутах штрафа. Игровое время – 19:29.

На данный момент показатель полезности Нерса является худшим в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. У него «минус 12». Рядом с ним в этой статистической категории партнеры по «Эдмонтону» – Уоррен Фогеле и Винсент Деарне (оба – «минус 8»).

В этом плей-офф Нерс провел 15 матчей и набрал 2 (0+2) очка.

Контракт хоккеиста и «Ойлерс» с зарплатой 9,25 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2029/30.

10 комментариев
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Ну сейв очком стоил все 10 млн.
+11
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+11
В 2029 можно начать договариваться о продлении
+8
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+8
Почему Эдмонтон не возьмёт кубок:
Нерс 15 игр, 0+2, минус 12 (худший в Кубке) зарплата 9.5 миллиона
Бушар 15 игр, 5+17, плюс 12 (лучший в Кубке) зарплата 3.9 миллиона
+5
-1
+4
Ответ Einfach Safari
Почему Эдмонтон не возьмёт кубок: Нерс 15 игр, 0+2, минус 12 (худший в Кубке) зарплата 9.5 миллиона Бушар 15 игр, 5+17, плюс 12 (лучший в Кубке) зарплата 3.9 миллиона
Бушар явно запросит больше) Нерса
+2
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+2
Команды с такими плохими контрактами редко выигрывают кубок
+1
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Да, жаль этого добряка. Я не про Нерса, естественно
0
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В десятку обманов в истории хоккея наверное входит.
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Ответ Einfach Safari
Почему Эдмонтон не возьмёт кубок: Нерс 15 игр, 0+2, минус 12 (худший в Кубке) зарплата 9.5 миллиона Бушар 15 игр, 5+17, плюс 12 (лучший в Кубке) зарплата 3.9 миллиона
В идеальном мире нужно, чтобы Бушар зарабатывал, как Нёрс, а Нёрс - как сейчас Бушар.
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