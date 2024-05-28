У Нерса худшая полезность в плей-офф НХЛ – «минус 12». Контракт защитника с «Эдмонтоном» на 9,25 млн в год рассчитан до 2030 года

Дарнелл Нерс имеет худший показатель полезности в плей-офф НХЛ.

« » проиграл « » (3:5, 1-2) в третьем матче серии финала Западной конференции.

Защитник «Ойлерс» не отметился результативными действиями в этой игре при показателе полезности «минус 2» и двух минутах штрафа. Игровое время – 19:29.

На данный момент показатель полезности Нерса является худшим в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. У него «минус 12». Рядом с ним в этой статистической категории партнеры по «Эдмонтону» – и Винсент Деарне (оба – «минус 8»).

В этом плей-офф Нерс провел 15 матчей и набрал 2 (0+2) очка.

Контракт хоккеиста и «Ойлерс» с зарплатой 9,25 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2029/30.