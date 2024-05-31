Евгений Артюхин: «В СКА идет сплав молодости и ветеранов – есть перспективные звезды, есть кубковые ребята. Они хотят сделать такой баланс»

Теги СКА Евгений Артюхин КХЛ Хоккей

Евгений Артюхин высказался об изменениях в составе СКА.

«Команда не достигает результата, меняется вектор, набираются другие ребята для достижений, для победы.

Сейчас в СКА идет сплав молодости и ветеранов – есть молодые перспективные звезды, есть опытные кубковые ребята. Они хотят сделать такой баланс», – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

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5 комментариев
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В СКА каждый год одно и тоже игроки меняются пачками состав не молодеет. Один тренер только языком чешет без перерыва.
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Трудно оказывается быть тавгаем,после завершения карьеры кукуху сносит.
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Кроме Никишина молодых звёзд не видно, а все ветераны это сбитые летчики. Никакого сплава нет. Просто Ротенберг работает не как тренер, а как менеджер. Метет все, что попадается под руку. Придумал свою особенную систему, но тренировать не умеет, авторитета в мире хоккея - ноль. Держится за счёт папиков и пополизов.
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Артюхин не устал своим языком чесать, нахваливая методы комплектования состава СКА "великим тренером" Ромой?🤦‍♂️
Потом, в очередной раз, пролетят в плей-офф, и снова начнут искать виноватых.
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Да как вы не поймёте,пока там Ротенберг
толку не будет....Только фамилии игроков
меняются на этом всё...
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