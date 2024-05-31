Евгений Артюхин: «В СКА идет сплав молодости и ветеранов – есть перспективные звезды, есть кубковые ребята. Они хотят сделать такой баланс»
Евгений Артюхин высказался об изменениях в составе СКА.
«Команда не достигает результата, меняется вектор, набираются другие ребята для достижений, для победы.
Сейчас в СКА идет сплав молодости и ветеранов – есть молодые перспективные звезды, есть опытные кубковые ребята. Они хотят сделать такой баланс», – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.
Потом, в очередной раз, пролетят в плей-офф, и снова начнут искать виноватых.
толку не будет....Только фамилии игроков
меняются на этом всё...