Батрак о Шипачеве: «На месте «Ак Барса» не разбрасывался бы такими игроками. Вадим выдержал бы скорости команды»

Артем Батрак поделился мыслями о ситуации «Ак Барса» и Вадима Шипачева.

Действующий договор между форвардом и клубом рассчитан еще на один сезон. Известно, что «Ак Барс» хочет расстаться с хоккеистом.

«Я бы на месте «Ак Барса» не разбрасывался такими игроками. У Вадима две регулярки подряд с почти что 50 очками.

Важно понимать, что последний сезон у «Ак Барса» не задался, притом это применимо ко всей команде. В этих условиях набрать столько очков – это хороший результат.

Я понимаю логику «Ак Барса», который хочет расстаться с Шипачевым, но не могу с ней согласиться.

Не могу представить, что «Ак Барс» в следующем сезоне возьмет и забежит, как, например, это делал «Металлург» в минувшем сезоне.

Например, куда можно было бы поставить Шипачева в нынешнем «Металлурге», просто не представляю, потому что там скорость превыше всего.

Думаю, что Вадим выдержал бы скорости «Ак Барса». За ритмом игры он бы успевал, если не за счет ног, то за счет своего мастерства и хоккейного интеллекта.

Да, Шипачев не будет нестись к чужим воротам, но ему это и не надо. Его интеллект достаточен для того, чтобы не он бежал вперед, а чтобы шайба катилась за ним», – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Артем Батрак.