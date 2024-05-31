Фазель о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ: «Ряд команд потеряли места. Возможно, они будут жаловаться. Ждем, что будет потом»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой рейтинги Рене Фазель ЧМ по хоккею ТАСС Хоккей

Рене Фазель высказался касательно выхода России на 2-е место в рейтинге ИИХФ.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных. Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией. При этом российская сборная не участвовала в турнире из-за отстранения.

Позднее президент Федерации хоккея Финляндии высказался о возможности пересмотра рейтинга ИИХФ. Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ обсудит систему подсчета очков в рейтинге команд.

«Ряд команд потеряли места в рейтинге. Возможно, что они будут жаловаться на это.

Ждем, что будет потом», – заявил бывший президент ИИХФ, а ныне глава судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель.

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2 комментария
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У меня есть конкретное предложение по новому рейтингу:
1. Украина (в качестве поддержки и т. п. и дать грошей)
2. США (потому что это США)
3. Польша, Литва, Латвия и Эстония (как страны больше всего поддерживающие №1)
Дальше как хотите, не важно.
+3
-1
+2
Чихать на этот рейтинг. Наши горе писаки устроили истерику на ровном месте. Ну все как обычно. Надо же о чем то писать. Да и Кожева радуется, когда ему звонят и спрашивают о чем нибудь. Все же лучше для него, чем пялиться в опустевший графин
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