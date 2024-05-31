Фазель о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ: «Ряд команд потеряли места. Возможно, они будут жаловаться. Ждем, что будет потом»

Рене Фазель высказался касательно выхода России на 2-е место в рейтинге ИИХФ.

После завершения чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных. Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией. При этом российская сборная не участвовала в турнире из-за отстранения.

Позднее президент Федерации хоккея Финляндии высказался о возможности пересмотра рейтинга ИИХФ. Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что обсудит систему подсчета очков в рейтинге команд.

«Ряд команд потеряли места в рейтинге. Возможно, что они будут жаловаться на это.

Ждем, что будет потом», – заявил бывший президент ИИХФ, а ныне глава судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель.