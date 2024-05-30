2,1 млн зрителей в среднем посмотрели 4-й матч «Флориды» и «Рейнджерс» в США. Это на 11% больше по сравнению с серией «Каролины» и «Пантерз» в прошлом сезоне

Теги Рейнджерс Каролина Флорида Кубок Стэнли телевидение НХЛ ESPN Хоккей

Больше 2 млн зрителей посмотрели четвертый матч серии между «Флоридой» и «Рейнджерс».

«Пантерз» победили «Рейнджерс» (3:2 ОТ, 2-2) в четвертой игре серии финала Восточной конференции.

Матч в США на телеканале ESPN в среднем посмотрели 2,1 миллиона телезрителей (на пике – 2,54 млн).

Это на 11% больше, чем прошлогодний четвертый матч серии финала Восточной конференции между «Флоридой» и «Каролиной».

Четыре матча серии «Рейнджерс» и «Флориды» в среднем посмотрели 2,2 миллиона зрителей.

В целом текущий плей-офф на ESPN в среднем смотрят 1,34 миллиона зрителей.

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3 комментария
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Заголовок не соответствует содержанию новости, согласно нему - посмотрело зрителей на порядок меньше
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Такими темпами 1 мод. просмотров им не набрать.
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Каролина интересна только болелам Каролины)
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