2,1 млн зрителей в среднем посмотрели 4-й матч «Флориды» и «Рейнджерс» в США. Это на 11% больше по сравнению с серией «Каролины» и «Пантерз» в прошлом сезоне
Больше 2 млн зрителей посмотрели четвертый матч серии между «Флоридой» и «Рейнджерс».
«Пантерз» победили «Рейнджерс» (3:2 ОТ, 2-2) в четвертой игре серии финала Восточной конференции.
Матч в США на телеканале ESPN в среднем посмотрели 2,1 миллиона телезрителей (на пике – 2,54 млн).
Это на 11% больше, чем прошлогодний четвертый матч серии финала Восточной конференции между «Флоридой» и «Каролиной».
Четыре матча серии «Рейнджерс» и «Флориды» в среднем посмотрели 2,2 миллиона зрителей.
В целом текущий плей-офф на ESPN в среднем смотрят 1,34 миллиона зрителей.