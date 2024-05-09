Батрак о Кадейкине и Светлакове: «Русские ребята, центры – поищите таких на рынке. «Трактор» очень хорошо усилился»

Артем Батрак высказался об Александре Кадейкине и Андрее Светлакове в «Тракторе».

Оба игрока подписали контракт с челябинским клубом в это межсезонье.

«Я считаю, что Светлаков находится в замечательном возрасте и может много дать вообще любой команде КХЛ.

Это такой нападающий, который умеет и забивать, и, что самое главное, играть в защите. То есть меньшинство, оборона, вбрасывания, поймать шайбу на себя – это все про Светлакова. Плюс опыт, который он добывал, когда выигрывал кубки.

Единственный вопрос в том, что он сам москвич, начинал в «Северной звезде», потом перешел в ЦСКА. Так что, считайте, примерно лет 20 не менял команду. Не думаю, что это может стать проблемой, но так или иначе может осложнить адаптацию.

Но я считаю, что Светлаков заиграл бы в любой команде КХЛ.

По Кадейкину все тоже хорошо. Он на пару лет постарше Светлакова, но для меня это до сих пор топовый центральный нападающий. Вот он, наверное, не в любом клубе КХЛ заиграет, так как многие команды сейчас становятся очень быстрыми.

Например, в современном «Металлурге» я не представляю Кадейкина. Но в командах, в которых скорость не поставлена во главу угла, он может играть.

В СКА он играл мало, и я думаю, что у Кадейкина будет невероятное, просто колоссальное желание доказать, как он умеет играть в хоккей, сколько набирать очков и насколько быть полезным.

Так что я считаю, что это два очень хороших усиления. Плюс ко всему это русские ребята, центры, вы еще поищите таких на рынке.

Очень круто, что «Трактор» нашел таких игроков», – сказал комментатор Артем Батрак.