Батрак о Кадейкине и Светлакове: «Русские ребята, центры – поищите таких на рынке. «Трактор» очень хорошо усилился»

Теги ЦСКА СКА Трактор КХЛ Артем Батрак Александр Кадейкин Андрей Светлаков Хоккей

Артем Батрак высказался об Александре Кадейкине и Андрее Светлакове в «Тракторе».

Оба игрока подписали контракт с челябинским клубом в это межсезонье. 

«Я считаю, что Светлаков находится в замечательном возрасте и может много дать вообще любой команде КХЛ.

Это такой нападающий, который умеет и забивать, и, что самое главное, играть в защите. То есть меньшинство, оборона, вбрасывания, поймать шайбу на себя – это все про Светлакова. Плюс опыт, который он добывал, когда выигрывал кубки.

Единственный вопрос в том, что он сам москвич, начинал в «Северной звезде», потом перешел в ЦСКА. Так что, считайте, примерно лет 20 не менял команду. Не думаю, что это может стать проблемой, но так или иначе может осложнить адаптацию.

Но я считаю, что Светлаков заиграл бы в любой команде КХЛ.

По Кадейкину все тоже хорошо. Он на пару лет постарше Светлакова, но для меня это до сих пор топовый центральный нападающий. Вот он, наверное, не в любом клубе КХЛ заиграет, так как многие команды сейчас становятся очень быстрыми.

Например, в современном «Металлурге» я не представляю Кадейкина. Но в командах, в которых скорость не поставлена во главу угла, он может играть.

В СКА он играл мало, и я думаю, что у Кадейкина будет невероятное, просто колоссальное желание доказать, как он умеет играть в хоккей, сколько набирать очков и насколько быть полезным.

Так что я считаю, что это два очень хороших усиления. Плюс ко всему это русские ребята, центры, вы еще поищите таких на рынке.

Очень круто, что «Трактор» нашел таких игроков», – сказал комментатор Артем Батрак.

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4 комментария
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А батрак кто?великий спец?🤷‍♂️
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Коммент немного не по теме, но я мечтаю увидеть в Тракторе Квартальнова, где бы он не работал, в каждом клубе он раскрывает очень много молодых игроклв, хоккей атакующий, зрелищный. Да, может его хоккей не принесет кубок, но давайте будем честны, Трактор на него и не претендует каждый год. Смущает конечно момент, что он в каждом клубе (кроме Минска) умудряется с кем то рамсить, но не думаю что это настолько проблема, тем более в акбарсе, где успешным считается только кубок ему дали работать.
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Там сам ГРУ едит. Всем ппц))
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Ответ T0ughguy
Коммент немного не по теме, но я мечтаю увидеть в Тракторе Квартальнова, где бы он не работал, в каждом клубе он раскрывает очень много молодых игроклв, хоккей атакующий, зрелищный. Да, может его хоккей не принесет кубок, но давайте будем честны, Трактор на него и не претендует каждый год. Смущает конечно момент, что он в каждом клубе (кроме Минска) умудряется с кем то рамсить, но не думаю что это настолько проблема, тем более в акбарсе, где успешным считается только кубок ему дали работать.
А я Никитина)) Челяба ему подходит.
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