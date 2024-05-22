Батрак о ЧМ: «Слишком много участников – надо делать 14, если даже не 12. Уровень не скажу что высокий. Мог быть намного выше с Россией и Беларусью»

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Артем Батрак поделился мнением о качестве хоккея на ЧМ-2024.

23 мая на турнире пройдут четвертьфиналы.

«На чемпионате мира нормальный уровень игры. Я смотрю больше с телевизионной точки зрения: интересно или неинтересно.

Мне кажется, что большинство матчей чемпионата мира достаточно смотрибельны для комментирования. Хотя есть и проходные, бесполезные, так как, естественно, слишком много участников на чемпионате мира.

Ну куда это годится – 16 команд, еще и без России и Беларуси. Это вообще беда. 14 надо делать, если даже не 12. Вот тогда будет интересно.

В плей-офф пойдут матчи более задорные, а так видно, что некоторые команды на отдельные встречи выходят, зная, что они выиграют. Вот мы выйдем, сейчас победим легко и довольные пойдем гулять по Чехии.

Я думаю, что конкретно на этом чемпионате мира серьезный интерес у нескольких команд. Например, у Чехии, потому что хозяева. У Швейцарии, потому что они никогда не выигрывали чемпионат. У Швеции, потому что им надоело проигрывать. Временами что-то такое интересное возникает у Германии и Словакии, но потом это все разбивается о Канаду.

Интересно смотреть за некоторыми средними командами, типа Австрии и Дании, потому что эти команды временами удивляют. Так что комментировать интересно. А насколько это интересно общественности, я не знаю.

Уровень чемпионата мира не могу сказать что высокий. Мог бы быть намного выше, если бы играли сборные России и Беларуси», – сказал комментатор Артем Батрак.

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6 комментариев
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А как же популирезация хоккея в мире,команды играют с чистого листа, вот и отачивают сыгранность ,походу соображения ноль,а чемпионат смотрится !
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А что у Канады нет стимула стать чемпионом мира ,не думаю ,стимул у всех есть !
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Та же Дания раньше была на месте нынешних Польши/Великобритании. Также получали 0:8, 1:10 во всех матчах... но ведь появился у них прогресс. Дания начинает покусывать лидеров, как это в свое время начинали делать Швейцарцы, а те теперь доросли до серьезного соперничества. Немцы подтянулись, хотя раньше к ним отношение было пренебрежительное.
Закрываться от слабых сборных нельзя, иначе развития хоккея у них в странах не будет. Всегда интересно играть с сильным соперником - даже если идут разгромы, когда-то все начинает меняться и появляются победы.
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Артемон. "Экспертище и комментаторище"
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И этот туже канитель завёл..
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По старой схеме проходных матчей почти не было. На первом этапе были 4 группы по 4 команды, три из которых выходят во второй круг, в две подгруппы по 6 (с зачетом игр на первом этапе), и по 4 команды выходят в плей-офф. Возможно, эту схему отменили, так как она имела скучный довесок, битву четырех аутсайдеров за два остающихся места на следующем чемпионате.
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