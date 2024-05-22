Батрак о ЧМ: «Слишком много участников – надо делать 14, если даже не 12. Уровень не скажу что высокий. Мог быть намного выше с Россией и Беларусью»

Артем Батрак поделился мнением о качестве хоккея на ЧМ-2024.

23 мая на турнире пройдут четвертьфиналы.

«На чемпионате мира нормальный уровень игры. Я смотрю больше с телевизионной точки зрения: интересно или неинтересно.

Мне кажется, что большинство матчей чемпионата мира достаточно смотрибельны для комментирования. Хотя есть и проходные, бесполезные, так как, естественно, слишком много участников на чемпионате мира.

Ну куда это годится – 16 команд, еще и без России и Беларуси. Это вообще беда. 14 надо делать, если даже не 12. Вот тогда будет интересно.

В плей-офф пойдут матчи более задорные, а так видно, что некоторые команды на отдельные встречи выходят, зная, что они выиграют. Вот мы выйдем, сейчас победим легко и довольные пойдем гулять по Чехии.

Я думаю, что конкретно на этом чемпионате мира серьезный интерес у нескольких команд. Например, у Чехии, потому что хозяева. У Швейцарии, потому что они никогда не выигрывали чемпионат. У Швеции, потому что им надоело проигрывать. Временами что-то такое интересное возникает у Германии и Словакии, но потом это все разбивается о Канаду.

Интересно смотреть за некоторыми средними командами, типа Австрии и Дании, потому что эти команды временами удивляют. Так что комментировать интересно. А насколько это интересно общественности, я не знаю.

Уровень чемпионата мира не могу сказать что высокий. Мог бы быть намного выше, если бы играли сборные России и Беларуси», – сказал комментатор Артем Батрак.