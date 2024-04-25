Мозякин о работе в «Металлурге»: «Пытался помочь ребятам, подсказать. Что-то я видел в этой жизни и знаю»
Сергей Мозякин высказался о работе тренером в «Металлурге».
В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.
– Как вы работали с игроками? Кому-то персонально подсказывали? Что мастер Мозякин может передать игрокам?
– У нас были коллективные решения. Понятное дело, что на тренировках кому-то что-то подсказываешь, но подсказывали всем.
– Видели в ком-то из молодых парней себя?
– Наверно, себя не представляешь в других. Пытался просто помочь ребятам, подсказать. Да, что-то я видел в этой жизни и знаю. Больше ничего конкретного, – сказал тренер «Металлурга» Сергей Мозякин.
Мозякин и Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина как тренеры «Металлурга». Они дважды выигрывали трофей как игроки