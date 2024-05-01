Якупов и еще 4 игрока покинули «Нефтехимик». Экс-первый номер драфта НХЛ набрал 19 очков за 31 игру

Теги Нефтехимик переходы КХЛ Наиль Якупов Никита Сетдиков Андрей Тихомиров Рафаэль Бикмуллин Евгений Кашников Хоккей

«Нефтехимик» не продлил контракты с рядом игроков, включая Наиля Якупова.

30-летний форвард стал свободным агентом. На его счету в прошедшем сезоне 19 (8+11) очков за 31 игру при полезности «минус 3».

Нижнекамскую команду покинули форвард Никита Сетдиков, защитник Евгений Кашников, вратарь Андрей Тихомиров и нападающий Рафаэль Бикмуллин.

Сетдиков был третьим бомбардиром команды с 30 (12+18) баллами за результативность в 57 матчах регулярного чемпионата.

«Нефтехимик» занял девятое место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

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6 комментариев
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Ответ Дима Миронов
Есть слухи куда Наиль?
Лада
+3
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+3
Ответ Nepobedimy
Даже не представляю кому может понадобиться 1 номер Драфта. Печаль
Если бы не сидел по полсезона в лазарете, пригодился бы. Так-то на уровне КХЛ добротный игрок, если в форме. Другое дело, что в форме он очень редко бывает: то на травме, то кондиции набирает. Впрочем, и сейчас лимонов за 15-20, может, кто и подберет.
+2
0
+2
Даже не представляю кому может понадобиться 1 номер Драфта. Печаль
+1
-1
0
Есть слухи куда Наиль?
0
0
0
Первый первый номер драфта НХЛ в медийной лиге?
+1
-1
0
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