Валентенко о Ткачеве: «По поводу НХЛ – от добра добра не ищут. «Авангард» построит вокруг Володи отличную команду и всегда будет бороться за Кубок Гагарина на протяжении долгих лет»

Павел Валентенко дал комментарий о контракте Владимира Ткачева с «Авангардом».

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард подписал новое соглашение с «Авангардом» сроком на 5 лет. По новому контракту заработает более 600 миллионов рублей.

«Володьку знаю еще с малых лет, когда сам был в « » десять лет назад. Его подпускали, на сборах с нами был. Пацан талантливый, сразу было видно, какой он техничный.

Сейчас он стал лидером «Авангарда», уже два сезона стабильных выдал, показал классную игру. Руководство подписало его на пять лет, тем самым дали игроку понять, насколько он важен для франшизы, для «Авангарда».

Это немаловажно для любого игрока, долгосрочный контракт – это всегда здорово. Но Володьке нельзя ни в коем случае успокаиваться. По поводу , я думаю, от добра добра не ищут.

Он уже пытался пробиться в НХЛ, не получилось, но такое бывает. Североамериканский хоккей не всем подходит так же, как и североамериканцы, кто-то приезжает в Россию и не может найти свою игру.

Плюс у Володи, насколько я слышал, родился ребенок. Он местный, омич, шикарная организация «Авангард». Что может быть лучше? Володе желаю только удачи, успехов.

Генменеджер Антон Курьянов – большой профессионал. Он знает, что делает, вокруг Володи они построят отличную команду, которая будет на протяжении долгих лет всегда бороться за Кубок Гагарина», – сказал бывший игрок клубов , сейчас работающий тренером молодежной хоккейной команды «Атлант».