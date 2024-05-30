Драйзайтль забил 10+ голов в 2 плей-офф подряд. Среди действующих игроков НХЛ это удалось лишь Кучерову, Малкину, Пойнту и Генцелу

Теги Питтсбург Тампа-Бэй Кубок Стэнли Эдмонтон Евгений Малкин НХЛ Никита Кучеров Леон Драйзайтль Брэйден Пойнт Джейк Генцел Хоккей

Леон Драйзайтль забил не менее 10 голов в двух розыгрышах плей-офф НХЛ подряд.

Форвард «Эдмонтона» – 5-й действующий игрок с таким показателем. Ранее это удалось Брэйдену Пойнту («Тампа» – в 2020 и 2021 годах), Джейку Генцелу (за «Питтсбург», 2017-2018), Никите КучеровуТампа», 2014-2015) и Евгению Малкину («Питтсбург», 2008-2009).

Сегодня Драйзайтль отличился в 4-м матче финальной серии Запада с «Далласом» (5:2, 2-2). Всего в 16 играх текущего Кубка Стэнли он набрал 26 (10+16) очков. В прошлом плей-офф на его счету было 18 (13+5) баллов в 12 матчах.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Макдэвид - третий игрок, набравший 160 очков два сезона подряд (регулярка плюс плов). Вместе с Грецки и Лемье, конечно
+7
0
+7
Киборг-убийца
+4
0
+4
Киборг помноженный на вечность
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий