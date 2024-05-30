Драйзайтль забил 10+ голов в 2 плей-офф подряд. Среди действующих игроков НХЛ это удалось лишь Кучерову, Малкину, Пойнту и Генцелу

Леон Драйзайтль забил не менее 10 голов в двух розыгрышах плей-офф НХЛ подряд.

Форвард « » – 5-й действующий игрок с таким показателем. Ранее это удалось («Тампа» – в 2020 и 2021 годах), (за «Питтсбург», 2017-2018), (« », 2014-2015) и Евгению Малкину («Питтсбург», 2008-2009).

Сегодня Драйзайтль отличился в 4-м матче финальной серии Запада с «Далласом» (5:2, 2-2). Всего в 16 играх текущего Кубка Стэнли он набрал 26 (10+16) очков. В прошлом плей-офф на его счету было 18 (13+5) баллов в 12 матчах.