Кучеров набрал 147-е очко за сезон с учетом плей-офф. Только у Малкина и Макдэвида было больше среди действующих игроков

Никита Кучеров набрал 147-е очко в сезоне с учетом плей-офф НХЛ.

Нападающий « » сделал передачу в матче против «Флориды» (3:5, 0-3 в серии).

Теперь на счету 147 (44+103) баллов в 84 играх сезона-2023/24 с учетом плей-офф.

Он превзошел достижение Леона Драйзайтля (146 очков в сезоне-2022/23). Среди действующих игроков больше набирали только (149 в 2008/09) и (173 в 2022/23 и 156 в 2021/22).

В регулярном чемпионате Кучеров отметился 144 (44+100) баллами в 81 игре, в плей-офф – 3 передачами в 3 матчах.