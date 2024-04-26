Кучеров набрал 147-е очко за сезон с учетом плей-офф. Только у Малкина и Макдэвида было больше среди действующих игроков

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Евгений Малкин НХЛ рекорды Никита Кучеров Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Никита Кучеров набрал 147-е очко в сезоне с учетом плей-офф НХЛ.

Нападающий «Тампы» сделал передачу в матче против «Флориды» (3:5, 0-3 в серии).

Теперь на счету Никиты Кучерова 147 (44+103) баллов в 84 играх сезона-2023/24 с учетом плей-офф.

Он превзошел достижение Леона Драйзайтля (146 очков в сезоне-2022/23). Среди действующих игроков больше набирали только Евгений Малкин (149 в 2008/09) и Коннор Макдэвид (173 в 2022/23 и 156 в 2021/22).

В регулярном чемпионате Кучеров отметился 144 (44+100) баллами в 81 игре, в плей-офф – 3 передачами в 3 матчах.

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6 комментариев
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Рекорд-: 99ый. Сезон 84/85 - 255 очков. 208РЧ.+47ПО 90голов+165 передач😬✌️🤭
+4
0
+4
Что за подсчетов итогов? Он еще не вылетел.
+3
-2
+1
Про недействующих игроков нам не интересно - у Грецкого их, наверное, за 250.😁
+2
-2
0
Ответ Pink Floyd1276
Про недействующих игроков нам не интересно - у Грецкого их, наверное, за 250.😁
255
0
0
0
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