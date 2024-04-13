Антон Курьянов: «Буше входит в топ-5 легионеров «Авангарда» наравне с Ягром. В плане игры он звездный хоккеист, но в быту очень простой человек»

Антон Курьянов поделился мнением о форварде Риде Буше.

– Расскажите подробнее о – лучшем снайпере нашей лиги, который мог побить рекорд Мозякина.

– Буше – уникальный легионер, конечно. Взял машину в аренду, спокойно катается по Омску. Мы спрашиваем у него: «Ты как ориентируешься?» – «Да просто включил навигатор и поехал. А если потерялся, то встал, спросил у людей, те помогли».

В этом сезоне у Рида возникли проблемы с клюшками. Из-за поставок его клюшки пришли только в январе. А те, которыми он играл, уже кончились. И настал период в ноябре, когда Буше просто нечем было играть.

Тогда Рид пошел в коридор, где стоят клюшки у команды, и начал их смотреть. Взял клюшку : «О, по загибу более-менее подходит. Только мне пожестче».

Ему дали более жесткие клюшки Чистякова, и Буше ими забивал голы полтора месяца.

Мы эту историю приводим в пример ребятам из нашей академии, когда они начинают рассказывать, что загиб или жесткость у клюшки не те. А тут человек взял чужую клюшку, замотал ее и пошел дальше забивать голы. Он не распылялся на мелочи, которые не может контролировать.

Буше в плане игры – звездный хоккеист. Но в быту очень простой, доступный человек. Снимает обычную квартиру через риэлтора. Если не смотреть в его паспорт, то он как простой русский игрок, который приехал играть в Омск.

– Входит ли Буше в топ-5 игроков « », которых вы когда-либо видели?

– Я бы не стал всех сравнивать, потому что поколения разные. И в Омске всегда было много звездных игроков.

Но в топ-5 легионеров Буше входит, наравне с , – сказал генеральный менеджер «Авангарда» .