Ткачев уйдет из «Авангарда» в клуб НХЛ («СЭ»)
Владимир Ткачев уйдет из «Авангарда» и продолжит карьеру в НХЛ.
По данным «Спорт-Экспресса», 28-летний нападающий получил предложение от одного из клубов НХЛ.
По договоренности с «Авангардом» Ткачев может расторгнуть контракт при поступлении предложения из североамериканской лиги.
Действующее соглашение форварда с окладом в 101 миллион рублей в год рассчитано до конца сезона-2025/26.
В завершившемся сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Ткачев провел 58 матчей в регулярке и набрал 75 (20+55) очков.
Да и в целом, вся его красота возможна только с теми, кто даёт играть. Казань год назад и Ярославль нынче прихватили, свободного льда не дали и все на этом, а фигурно кататься в регулярке - ну, знаете ли.
Поэтому удачи в исполнении мечты, если правда, а Курьянову найти замену :)