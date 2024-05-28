Ткачев уйдет из «Авангарда» в клуб НХЛ («СЭ»)

Теги Авангард возможные переходы НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Ткачев уйдет из «Авангарда» и продолжит карьеру в НХЛ.

По данным «Спорт-Экспресса», 28-летний нападающий получил предложение от одного из клубов НХЛ.

По договоренности с «Авангардом» Ткачев может расторгнуть контракт при поступлении предложения из североамериканской лиги. 

Действующее соглашение форварда с окладом в 101 миллион рублей в год рассчитано до конца сезона-2025/26.

В завершившемся сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Ткачев провел 58 матчей в регулярке и набрал 75 (20+55) очков.

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12 комментариев
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Его поезд давно ушёл, какая НХЛ, у него с Авангардом на 2 года контракт ещё
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Самый высоко оплачиваемый хоккеист лиги, но по крайней мере официальная самая высокая з/п.
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Выскажу непопулярное мнение, но пусть едет, потихоньку Бабаевских раскидали.

Да и в целом, вся его красота возможна только с теми, кто даёт играть. Казань год назад и Ярославль нынче прихватили, свободного льда не дали и все на этом, а фигурно кататься в регулярке - ну, знаете ли.

Поэтому удачи в исполнении мечты, если правда, а Курьянову найти замену :)
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не поедит Ткачев ни куда в России он как в шоколаде
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че у него контракт надо выбить пожирнее в кхл?
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Вот товарищ тоже угомониться не может…
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Если уедит Авангарду труба, 1звено разваливается. Но думаю это общий его вброс с агентом, для выбивания большего бабла.
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Для Авангарда потеря, конечно, если так. Найти равнозначную замену будет невозможно. Хотя, это не значит, что на команде можно ставить крест. Можно создать взамен одного супер-звена два ударных хороших. Другое дело, что на рынке дефицит креативных российских нападающих, а пул легионеров почти забит. С другой стороны, ММг и без особо ярких звёзд КГ взял в прошедшем сезоне.
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Ткачев уже ушел из Авангарда, сегодня видели его сказал уезжает в НХЛ в бафало .
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шевченка-обиженка всё не угомониться!(
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