Ткачев уйдет из «Авангарда» в клуб НХЛ («СЭ»)

Владимир Ткачев уйдет из «Авангарда» и продолжит карьеру в НХЛ.

По данным « », 28-летний нападающий получил предложение от одного из клубов .

По договоренности с « » Ткачев может расторгнуть контракт при поступлении предложения из североамериканской лиги.

Действующее соглашение форварда с окладом в 101 миллион рублей в год рассчитано до конца сезона-2025/26.

В завершившемся сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Ткачев провел 58 матчей в регулярке и набрал 75 (20+55) очков.