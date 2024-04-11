Гендиректор «Авангарда» об отставке Кравца: «Обдуманное решение. Поражение 0:7 заострило необходимость перемен. Проще всего ничего не менять и сделать тренера крайним»

Генеральный директор «Авангарда» объяснил отставку Михаила Кравца.

Специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Авангарда» в ходе серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». Тренера уволили после поражения 0:7 во втором матче серии и счете 0-2. Под руководством Сергея Звягина команда дошла до седьмого матча, но уступила в серии.

«Понимаю, что всем интересна позиция по смене тренера. Решение принято не на эмоциях от одной игры, оно было обдуманным, рождалось при многочасовых дискуссиях.

У нас в принципе решения на эмоциях не принимаются. Меня этому научил в том числе опыт многолетней работы в спорте, в футболе, а наш председатель совета директоров Михаил Аверин всю жизнь работает в юриспруденции и, как профессионал, к каждому вопросу подходит предельно внимательно и взвешенно.

Поражение 0:7 не стало причиной само по себе, оно заострило необходимость перемен. Триггером стал общий счет в серии в тот момент. Да, конечно, это был риск. Проще всего было ничего не менять и при плохом раскладе сделать тренера крайним.

Но мы взяли на себя ответственность. Понимали: если считаем, что команде нужна другая эмоция, другая игра, нужны перемены здесь и сейчас, нужно действовать, пока серия не потеряна.

Мы благодарны Михаилу Григорьевичу – он пришел в «Авангард» в сложный период, вывел команду из кризиса, достиг высоких результатов. Сохраним только светлые воспоминания о совместной работе.

Довольны тем, как команда приняла Сергея Евгеньевича Звягина в новой роли – верим в его тренерские знания и человеческие качества.

Намерены сохранить единство, которое возникло в команде, и надеемся видеть сбалансированную и по-хорошему агрессивную игру», – написал генеральный директор « » Герман Чистяков.