Гендиректор «Авангарда» за пять легионеров: «Приток качественных игроков обостряет конкуренцию. Уделил бы внимание критериям качества иностранных хоккеистов»
Генеральный директор «Авангарда» дал комментарий о лимите на легионеров в КХЛ.
Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в пять легионеров на сезон-2024/25.
«Мы следим за развитием событий вокруг лимита на легионеров.
Сложно уследить за логикой процесса, но мы приветствуем решение по возможному возврату к 5 легионерам, потому что приток качественных игроков обостряет конкуренцию, а конкуренция – двигатель прогресса.
Мы последовательно придерживаемся этой позиции, поэтому рады, что аргументы были услышаны.
Хотя я бы уделил дополнительное внимание критериям качества иностранных хоккеистов», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.