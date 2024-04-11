Гендиректор «Авангарда» за пять легионеров: «Приток качественных игроков обостряет конкуренцию. Уделил бы внимание критериям качества иностранных хоккеистов»

Генеральный директор «Авангарда» дал комментарий о лимите на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в пять легионеров на сезон-2024/25.

«Мы следим за развитием событий вокруг лимита на легионеров.

Сложно уследить за логикой процесса, но мы приветствуем решение по возможному возврату к 5 легионерам, потому что приток качественных игроков обостряет конкуренцию, а конкуренция – двигатель прогресса.

Мы последовательно придерживаемся этой позиции, поэтому рады, что аргументы были услышаны.

Хотя я бы уделил дополнительное внимание критериям качества иностранных хоккеистов», – написал генеральный директор « » Герман Чистяков.