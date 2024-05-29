Дмитрий Силантьев: «Главная сила Разина – его слово. Человек не боится принимать решения, дает шансы молодым парням»

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Чемпионат.com Дмитрий Силантьев Хоккей

Дмитрий Силантьев рассказал, в чем главная сильная сторона Андрея Разина.

– На протяжении всего сезона чувствовали доверие со стороны тренера?

– Да, я очень благодарен тренерскому штабу и руководству клуба за предоставленный шанс. Помню, меня отправляли в вышку, так как видели, что я не играю, поэтому нужно было держаться в тонусе.

Вернулся другим хоккеистом, стал лучше, много играл 13-м нападающим, продолжал работать и стараться помогать команде.

– В чем главная сильная сторона Разина, какие секреты его работы можете раскрыть?

– Он доверяет молодежи – это круто, что есть доверие на таком уровне. Человек не боится принимать решения, дает шансы молодым парням, очень много говорит.

Главная сила Разина – это его слово, – сказал нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев.

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1 комментарий
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Все верно. Но он не просто так с молодыми возится. Кто-то может представить, как например Шипачев, Радулов и Прохоркин, будут слушать, как им в ухо кричат кто они и что?))) Молодёжь его методы легче переносит. Разин - классный тренер. В Северстали он просто уперся в потолок возможностей клуба
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