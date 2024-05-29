Дмитрий Силантьев: «Главная сила Разина – его слово. Человек не боится принимать решения, дает шансы молодым парням»
Дмитрий Силантьев рассказал, в чем главная сильная сторона Андрея Разина.
– На протяжении всего сезона чувствовали доверие со стороны тренера?
– Да, я очень благодарен тренерскому штабу и руководству клуба за предоставленный шанс. Помню, меня отправляли в вышку, так как видели, что я не играю, поэтому нужно было держаться в тонусе.
Вернулся другим хоккеистом, стал лучше, много играл 13-м нападающим, продолжал работать и стараться помогать команде.
– В чем главная сильная сторона Разина, какие секреты его работы можете раскрыть?
– Он доверяет молодежи – это круто, что есть доверие на таком уровне. Человек не боится принимать решения, дает шансы молодым парням, очень много говорит.
Главная сила Разина – это его слово, – сказал нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев.