Шалимов о штрафе ИИХФ за игру Федотова: «С какой стати им что-то платить? Отстранили от всех турниров, а деньги платите. Верните нас, будем разговаривать»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Виктор Шалимов Иван Федотов Хоккей

Виктор Шалимов прокомментировал решение ИИХФ оштрафовать ФХР.

Федерация хоккея России была оштрафована на 1 миллион швейцарских франков за участие Ивана Федотова в сезоне КХЛ-2023/24.

– Международная федерация хоккея выставила штраф в миллион швейцарских франков за то, что Иван Федотов играл в ЦСКА. Как считаете, нужно заплатить и забыть или побороться?

– А с какой стати им что-то платить, если они нас закрыли?

Мы нигде не участвуем, нигде не играем. И тогда смысл какой? Мы вас отстранили от всех турниров, от чемпионата мира, Олимпийских игр, а деньги платите.

За что? Вы нас верните, и тогда мы будем разговаривать. Только так, – сказал олимпийский чемпион Виктор Шалимов.

3 комментария
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Шалимов предлагает усугубить неприятную ситуацию и навлечь на ФХР более серьëзные санкции. Вместо того чтобы признать свою неправоту и уплатить штраф ФХР предлагается встать в позу и оказаться в дурацком положении изгоя.
Откуда такие берутся?
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