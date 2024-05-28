Шалимов о штрафе ИИХФ за игру Федотова: «С какой стати им что-то платить? Отстранили от всех турниров, а деньги платите. Верните нас, будем разговаривать»

Виктор Шалимов прокомментировал решение ИИХФ оштрафовать ФХР.

Федерация хоккея России была оштрафована на 1 миллион швейцарских франков за участие в сезоне КХЛ-2023/24.

– Международная федерация хоккея выставила штраф в миллион швейцарских франков за то, что Иван Федотов играл в ЦСКА. Как считаете, нужно заплатить и забыть или побороться?

– А с какой стати им что-то платить, если они нас закрыли?

Мы нигде не участвуем, нигде не играем. И тогда смысл какой? Мы вас отстранили от всех турниров, от чемпионата мира, Олимпийских игр, а деньги платите.

За что? Вы нас верните, и тогда мы будем разговаривать. Только так, – сказал олимпийский чемпион Виктор Шалимов.