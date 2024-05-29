Лундквист о «Рейнджерс»: «Было много матчей в сезоне с вопросом: «Может, они не заслужили победу?». Гудроу и ролевые хоккеисты преуспевают»

Хенрик Лундквист поделился мыслями касательно игры «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.

Клуб из Нью-Йорка ведет 2-1 в серии финала Восточной конференции против «Флориды».

– Тот факт, что «Рейнджерс» иногда проводят не лучшие матчи, как в третьей игре с «Флоридой», но все равно побеждают, подогревают вашу веру в то, чего команда может достичь?

– Да, и мы видели это на протяжении всего сезона, не так ли?

Было много матчей, когда ты задавался вопросом: «Может быть, они не заслужили победу?». Но команда все равно находила путь [к победе]. Это приятно видеть.

и еще другие ребята, ролевые хоккеисты – они преуспевают.

Это свидетельство того, сколько людей сейчас в команде приносят пользу, – сказал бывший вратарь « » .