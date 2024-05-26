«Питтсбург» хочет нанять Ягра. Чеху могут предоставить удаленную должность с минимальным вовлечением из-за высокой занятости на родине (The Athletic)
Яромир Ягр может получить работу в «Питтсбурге».
Как стало известно из интервью Роба Росси из The Athletic с президентом по бизнес-операциям клуба Кевином Аклином, «Питтсбург» работает над тем, чтобы привлечь Ягра на должность внутри клуба.
Аклин сообщил, что команда готова вступить в «новую главу» после церемонии прощания Ягра в феврале. С тех пор команда работает над привлечением Ягра, а недавно предприняла дополнительные усилия во время визита в Прагу на чемпионат мира.
«Питтсбург» пока не имеет четкого представления о роли Яромира, хотя Аклин сообщил, что она будет сосредоточена вокруг нахождения Ягра в его родном городе Кладно, Чехия. Там Ягр находится с сезона-2017/18, выступая в качестве игрока и владельца клуба «Кладно» из чешской Экстралиги.
Отмечается, что таким образом «Пингвинс» стремятся возродить историю Ягра в НХЛ, а также укрепить свое присутствие в Центральной Европе.
Аклин с осторожностью говорил о ежедневной работе Ягра с командой, отмечая его плотный график в Чехии. Так, Росси признал, что Ягр, скорее всего, будет играть минимальную повседневную роль, добавив, что его появление в «Питтсбурге» всего несколько раз в год было бы успехом для «пингвинов».
Это может означать, что чеху уготована роль скаута, хотя Аклин высоко оценил понимание Ягром деловой стороны спорта в Европе, которое он приобрел за время работы в «Кладно». Никакого временного графика для возвращения Ягра в «Питтсбург» не установлено, и президент хоккейных операций и генеральный менеджер Кайл Дубас примут окончательное решение о том, какой будет его точная роль.
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