«Питтсбург» хочет нанять Ягра. Чеху могут предоставить удаленную должность с минимальным вовлечением из-за высокой занятости на родине (The Athletic)

Теги Питтсбург Яромир Ягр НХЛ чемпионат Чехии Кладно Кайл Дубас Хоккей

Яромир Ягр может получить работу в «Питтсбурге».

Как стало известно из интервью Роба Росси из The Athletic с президентом по бизнес-операциям клуба Кевином Аклином, «Питтсбург» работает над тем, чтобы привлечь Ягра на должность внутри клуба.

Аклин сообщил, что команда готова вступить в «новую главу» после церемонии прощания Ягра в феврале. С тех пор команда работает над привлечением Ягра, а недавно предприняла дополнительные усилия во время визита в Прагу на чемпионат мира.

«Питтсбург» пока не имеет четкого представления о роли Яромира, хотя Аклин сообщил, что она будет сосредоточена вокруг нахождения Ягра в его родном городе Кладно, Чехия. Там Ягр находится с сезона-2017/18, выступая в качестве игрока и владельца клуба «Кладно» из чешской Экстралиги. 

Отмечается, что таким образом «Пингвинс» стремятся возродить историю Ягра в НХЛ, а также укрепить свое присутствие в Центральной Европе.

Аклин с осторожностью говорил о ежедневной работе Ягра с командой, отмечая его плотный график в Чехии. Так, Росси признал, что Ягр, скорее всего, будет играть минимальную повседневную роль, добавив, что его появление в «Питтсбурге» всего несколько раз в год было бы успехом для «пингвинов».

Это может означать, что чеху уготована роль скаута, хотя Аклин высоко оценил понимание Ягром деловой стороны спорта в Европе, которое он приобрел за время работы в «Кладно». Никакого временного графика для возвращения Ягра в «Питтсбург» не установлено, и президент хоккейных операций и генеральный менеджер Кайл Дубас примут окончательное решение о том, какой будет его точная роль.

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10 комментариев
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Ответ ворчун
ВОТ БЫ МНЕ ТАК РАБОТУ ПРЕДЛАГАЛИ))))
Поиграй, как Ягр, и тебе предложат )
+14
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+14
Переворачиватель пингвинов?
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ВОТ БЫ МНЕ ТАК РАБОТУ ПРЕДЛАГАЛИ))))
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+2
талантливый проспект, талантливый скаут
+2
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+2
Подтягивают легенду это большой плюс.
+1
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Ответ Kitson75
Переворачиватель пингвинов?
У этого комментария незаслуженно мало плюсов.
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Можно меня помощником Ягра ))
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Отличное предложение.
Своего рода свадебный генерал + скаут.
Отличная реклама Питтсбурга.
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Специалист по приседаниями на удаленке
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"Питтсбург", наверное, еще и задрафтует молодого таланта. Готовый кандидат для топ-6.
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