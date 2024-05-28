Уодделл стал генменеджером и президентом по хоккейным операциям «Коламбуса». Он ранее работал в «Каролине»

Теги Каролина Коламбус Дон Уодделл НХЛ Ярмо Кекяляйнен Хоккей

Дон Уодделл назначен генеральным менеджером «Коламбуса».

«Блю Джекетс» объявили о назначении 65-летнего функционера на посты генерального менеджера и президента по хоккейным операциям.

С менеджером подписан долгосрочный контракт.

Ранее должность генерального менеджера «Коламбуса» занимал Ярмо Кекяляйнен.

Дон Уодделл прежде находился на посту генерального менеджера «Каролины». Он работал в клубе с 2014 года.

3 комментария
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Нечасу приготовиться😁
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вот даже и не знаю чего ждать…
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Человек вместо прекрасной солнечной Каролины теперь решил жить в Огайо 💀
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