Уодделл стал генменеджером и президентом по хоккейным операциям «Коламбуса». Он ранее работал в «Каролине»

Дон Уодделл назначен генеральным менеджером «Коламбуса».

«Блю Джекетс» объявили о назначении 65-летнего функционера на посты генерального менеджера и президента по хоккейным операциям.

С менеджером подписан долгосрочный контракт.

Ранее должность генерального менеджера « » занимал Ярмо Кекяляйнен.

прежде находился на посту генерального менеджера «Каролины». Он работал в клубе с 2014 года.