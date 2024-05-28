Уодделл стал генменеджером и президентом по хоккейным операциям «Коламбуса». Он ранее работал в «Каролине»
Дон Уодделл назначен генеральным менеджером «Коламбуса».
«Блю Джекетс» объявили о назначении 65-летнего функционера на посты генерального менеджера и президента по хоккейным операциям.
С менеджером подписан долгосрочный контракт.
Ранее должность генерального менеджера «Коламбуса» занимал Ярмо Кекяляйнен.
Дон Уодделл прежде находился на посту генерального менеджера «Каролины». Он работал в клубе с 2014 года.